Camavinga, băgat în ședință de Rațiu FOTO: Românul i-a lăsat fără cuvinte pe spanioli. Mesajul venit din La Liga +14 foto
Andrei Rațiu și Eduardo Camavinga foto: IMAGO + montaj GOLAZO.ro
Stranieri

Camavinga, băgat în ședință de Rațiu FOTO: Românul i-a lăsat fără cuvinte pe spanioli. Mesajul venit din La Liga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 16:01
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 16:02
  • Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost autorul unei faze care i-a impresionat pe spanioli.
  • Internaționalul român l-a ridiculizat pe Eduardo Camavinga (23 de ani), în partida de duminică, pierdută la limită pe „Bernabeu”.

Rayo a pierdut dramatic la Madrid, în ultimul meci jucat în La Liga, decis de penalty-ul transformat de Kylian Mbappe în minutul 90+10, însă Rațiu a oferit câteva momente spectaculoase.

Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește și
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Eduardo Camavinga, ridiculizat Andrei Rațiu

Rațiu a revenit pe teren chiar la duelul cu Real Madrid, după trei partide în care a fost absent din cauza unei accidentări, și a încheiat partida ca integralist.

Fundașul român a fost autorul unei ratări uriașe, unu la unu cu Thibaut Cuortois, dar a oferit și un dribling spectaculos, în fața lui Eduardo Camavinga.

La o fază în apropiere de marginea terenului, Rațiu s-a oprit, l-a văzut pe adversar venind în viteză și i-a strecurat acestuia mingea printre picioare, stârnind reacții din partea publicului.

La Liga a preluat faza și a postat-o pe rețelele de socializare cu mesajul: „RAȚIU.🥵🥵🥵”.

Camavinga, băgat în ședință de Andrei Rațiu / foto: capturi video Instagram/laliga
Camavinga, băgat în ședință de Andrei Rațiu / foto: capturi video Instagram/laliga

Galerie foto (14 imagini)

Camavinga, băgat în ședință de Andrei Rațiu / foto: capturi video Instagram/laliga Camavinga, băgat în ședință de Andrei Rațiu / foto: capturi video Instagram/laliga Camavinga, băgat în ședință de Andrei Rațiu / foto: capturi video Instagram/laliga Camavinga, băgat în ședință de Andrei Rațiu / foto: capturi video Instagram/laliga Camavinga, băgat în ședință de Andrei Rațiu / foto: capturi video Instagram/laliga
+14 Foto
labels.photo-gallery

Rayo a fost foarte aproape de un rezultat pozitiv pe terenul „galaticilor”, însă penalty-ul obținut în prelungiri de Brahim Diaz și cele două eliminări din tabăra echipei lui Inigo Perez au făcut ca echipa lui Rațiu să plece fără punct de pe „Bernabeu”.

Penalty-ul primit de Real Madrid și a doua eliminare de la Rayo
Penalty-ul primit de Real Madrid și a doua eliminare de la Rayo

Galerie foto (16 imagini)

Penalty-ul primit de Real Madrid și a doua eliminare de la Rayo Penalty-ul primit de Real Madrid și a doua eliminare de la Rayo Penalty-ul primit de Real Madrid și a doua eliminare de la Rayo Penalty-ul primit de Real Madrid și a doua eliminare de la Rayo Penalty-ul primit de Real Madrid și a doua eliminare de la Rayo
+16 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Delegat la prima ediție  Un tânăr arbitru român va oficia meciuri la noua competiție europeană » Ce legătură are cu FCSB
Campionate
15:30
Delegat la prima ediție Un tânăr arbitru român va oficia meciuri la noua competiție europeană » Ce legătură are cu FCSB
Citește mai mult
Delegat la prima ediție  Un tânăr arbitru român va oficia meciuri la noua competiție europeană » Ce legătură are cu FCSB
Moment emoționant pentru dinamoviști VIDEO: Peluza „Cătălin Hîldan”, demolată complet: „Nu ai cum să nu simți o strângere de inimă”
Superliga
14:32
Moment emoționant pentru dinamoviști VIDEO: Peluza „Cătălin Hîldan”, demolată complet: „Nu ai cum să nu simți o strângere de inimă”
Citește mai mult
Moment emoționant pentru dinamoviști VIDEO: Peluza „Cătălin Hîldan”, demolată complet: „Nu ai cum să nu simți o strângere de inimă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
Real Madrid Rayo Vallecano la liga andrei ratiu eduardo camavinga
Știrile zilei din sport
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Nationala
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Citește mai mult
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Citește mai mult
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Citește mai mult
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Superliga
09:55
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Citește mai mult
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
13:02
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după  FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
13:27
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
Top stiri din sport
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Citește mai mult
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Citește mai mult
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Citește mai mult
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 27

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
06.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share