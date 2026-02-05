Camavinga, băgat în ședință de Rațiu FOTO: Românul i-a lăsat fără cuvinte pe spanioli. Mesajul venit din La Liga

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost autorul unei faze care i-a impresionat pe spanioli.

Internaționalul român l-a ridiculizat pe Eduardo Camavinga (23 de ani), în partida de duminică, pierdută la limită pe „Bernabeu”.

Rayo a pierdut dramatic la Madrid, în ultimul meci jucat în La Liga, decis de penalty-ul transformat de Kylian Mbappe în minutul 90+10, însă Rațiu a oferit câteva momente spectaculoase.

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1 . Eduardo Camavinga, ridiculizat Andrei Rațiu

Rațiu a revenit pe teren chiar la duelul cu Real Madrid, după trei partide în care a fost absent din cauza unei accidentări, și a încheiat partida ca integralist.

Fundașul român a fost autorul unei ratări uriașe, unu la unu cu Thibaut Cuortois, dar a oferit și un dribling spectaculos, în fața lui Eduardo Camavinga.

La o fază în apropiere de marginea terenului, Rațiu s-a oprit, l-a văzut pe adversar venind în viteză și i-a strecurat acestuia mingea printre picioare, stârnind reacții din partea publicului.

La Liga a preluat faza și a postat-o pe rețelele de socializare cu mesajul: „RAȚIU.🥵🥵🥵”.

Rayo a fost foarte aproape de un rezultat pozitiv pe terenul „galaticilor”, însă penalty-ul obținut în prelungiri de Brahim Diaz și cele două eliminări din tabăra echipei lui Inigo Perez au făcut ca echipa lui Rațiu să plece fără punct de pe „Bernabeu”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport