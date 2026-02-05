Camavinga, băgat în ședință de Rațiu FOTO: Românul i-a lăsat fără cuvinte pe spanioli. Mesajul venit din La Liga

- Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost autorul unei faze care i-a impresionat pe spanioli.
- Internaționalul român l-a ridiculizat pe Eduardo Camavinga (23 de ani), în partida de duminică, pierdută la limită pe „Bernabeu”.
Rayo a pierdut dramatic la Madrid, în ultimul meci jucat în La Liga, decis de penalty-ul transformat de Kylian Mbappe în minutul 90+10, însă Rațiu a oferit câteva momente spectaculoase.
Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Eduardo Camavinga, ridiculizat Andrei Rațiu
Rațiu a revenit pe teren chiar la duelul cu Real Madrid, după trei partide în care a fost absent din cauza unei accidentări, și a încheiat partida ca integralist.
Fundașul român a fost autorul unei ratări uriașe, unu la unu cu Thibaut Cuortois, dar a oferit și un dribling spectaculos, în fața lui Eduardo Camavinga.
La o fază în apropiere de marginea terenului, Rațiu s-a oprit, l-a văzut pe adversar venind în viteză și i-a strecurat acestuia mingea printre picioare, stârnind reacții din partea publicului.
La Liga a preluat faza și a postat-o pe rețelele de socializare cu mesajul: „RAȚIU.🥵🥵🥵”.
Rayo a fost foarte aproape de un rezultat pozitiv pe terenul „galaticilor”, însă penalty-ul obținut în prelungiri de Brahim Diaz și cele două eliminări din tabăra echipei lui Inigo Perez au făcut ca echipa lui Rațiu să plece fără punct de pe „Bernabeu”.