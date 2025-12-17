Decizia de ultimă oră în „Dosarul Pyro” Tribunalul București a dispus începerea judecății . De ce sunt acuzați Daniel Niculae și liderului galeriei Rapid

Tribunalul București a decis, la termenul din 16 decembrie, începerea judecății în dosarul cunoscut public drept „Pyro Rapid”.

La un an de la trimiterea în judecată, dosarul „Pyro Rapid” a intrat în faza de judecată pe fond. Fenomenul ultra, folosirea materialelor pirotehnice pe stadioane și legăturile cu infracționalitatea organizată sunt analizate acum detaliat de instanță.

Începe judecata Dosarului Pyro Rapid

La 20 noiembrie 2024, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au trimis în judecată 15 inculpați, printre care fostul președinte al FC Rapid, Daniel Niculae, și liderul galeriei giuleștene, Liviu Ungurean („Bocciu”).

Marți, 16 decembrie, Tribunalul București a decis începerea judecății, după ce a respins toate cererile și excepțiile formulate de inculpați în camera preliminară și a constatat legalitatea rechizitoriului și a probelor.

Dosarul vizează 15 inculpați, acuzați în principal de:

constituirea unui grup infracțional organizat;

operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, inclusiv în formă continuată;

pentru anumite persoane, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la distrugere și camătă.

Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost comise în legătură cu introducerea și folosirea materialelor pirotehnice la meciuri ale Rapidului, în special în sectoarele ocupate de galeria giuleșteană.

„Bocciu”, liderul galeriei, principalul inculpat

Cel mai amplu set de acuzații îl vizează pe Liviu Ungurean alias „Bocciu”, lider al galeriei Rapidului. Acesta este trimis în judecată pentru:

constituirea unui grup infracțional organizat;

orice operațiuni cu articole pirotehnice, fără drept în formă continuată (12 acte materiale) ;

complicitate la distrugere (4 acte materiale);

camătă.

Procurorii îl consideră pe Ungurean coordonator al activităților legate de pirotehnie și alte fapte conexe, potrivit rechizitoriului. Tot din documentele procurorilor reiese că el este acuzat și de acordarea de împrumuturi cu camătă, care depășesc 300.000 de euro.

Daniel Niculae, judecat pentru complicitate

Printre inculpați se află și Daniel Niculae, fost președinte al FC Rapid. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de:

constituirea unui grup infracțional organizat;

complicitate la săvârșirea infracțiunii de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept (2 acte materiale).

Daniel Niculae, în prezent președinte la Hermannstadt, a respins public aceste acuzații pe parcursul anchetei, susținând că nu a avut implicare directă în faptele investigate.

Decizia poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare. O parte dintre inculpați au fost obligați la plata a 300 de lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Rechizitoriul din „Dosarul Pyro” de la Rapid: acuzații detaliate

În rechizitoriul întocmit în Dosarul Pyro, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

„În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:

În fapt, s-a reținut că în perioada 01.09.2023 – 13.03.2024 pe raza municipiului București s-a constituit un grup infracțional organizat la care au aderat mai multe persoane și care avea drept scop săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de orice operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, prevăzute de articolul 37 lit. a) din Legea 126/1995, tulburarea ordinii și liniștii publice (prin violențe asupra bunurilor și distrugerea suprafeței de joc a unui stadion prin aruncarea pe aceasta de articole pirotehnice).

În aceeași perioadă, inculpații au deținut și folosit pe mai multe stadioane materiale pirotehnice, respectiv:

34 cutii inscripționate „Triplex Stroboskop 90 Sek”, cat. F2, a câte 3 buc. articole pirotehnice tip stroboscop fiecare (total 102 buc.);

1 buc. articol pirotehnic sub formă de cilindru, inscripționat „Enigma Fireworks”- Cactus Rain;

31 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, neinscripționate, la exterior fiind din carton de culoare maro;

14 cutii a câte 10 buc. articole pirotehnice fiecare tip petarde luminoase inscripționate „Pyro Boom 2-Flash Banger – petardă luminoasă”, cat. F4 (total 140 buc.);

23 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, culoare verde, inscripționate „Pirotecnica Manna” KL F2/NR RAJ 2806-F2-001191;

6 buc. articole pirotehnice tip torță, culoare albă, cu capace în laterale de culoare roșie și verde, inscripționate pe capace „FDF”;

14 buc. articole pirotehnice tip torță, formă cilindrică, inscripționate „Pirotecnica Manna – Torcia Manna”, KL T1 NEC”.

Patru arme și muniție letală, plus camătărie

„În data de 14.03.2024, un inculpat a fost depistat în flagrant delict deținând fără drept arme și muniție letale, respectiv 4 (patru) arme tip ,,Shotgun”, fără inscripții, și 24 (douăzeci și patru) de cartușe inscripționate ,,Rottweill”, calibru 12, și arme și muniție neletale, respectiv un pistol cu bile din cauciuc, de culoare neagră, inscripționat ,,P99WHALTER”, calibru 10x22T, cu seria F001738 și un încărcător cu 10 cartușe cu bile din cauciuc.

În perioada 2023-13.03.2024, un inculpat a remis cu dobândă sume mari de bani ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în acest sens. Astfel, s-a reținut că, în cel puțin 50 de ocazii, a împrumutat sumele de 1.145.850 lei, 30.100 Euro și 60.000 Lire, fiindu-i restituite sumele de 1.450.500 lei, 267.600 Euro și 86.250 Lire. În acest mod, inculpatul a obținut în plus sumele de 304.650 lei, 237.500 Euro și 26.250 Lire”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport