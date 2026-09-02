„Frosinone și-a luat talisman” Andrei Vochin, despre transferul lui Daniel Bîrligea în Italia: „Becali va lua 5 milioane”

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a vorbit despre transferul lui Daniel Bîrligea (26 de ani) la Frosinone.

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Frosinone a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe atacantul celor de la FCSB.

Clubul patronat de Gigi Becali va încasa alte 3,5 milioane, dacă Frosinone va rămâne în Serie A.

Andrei Vochin, despre transferul lui Bîrligea: „Frosinone și-a luat talisman”

Andrei Vochin e încrezător că Daniel Bîrligea va fi cel mai important jucător al lui Frosinone în acest sezon.

„Frosinone și-a luat talisman. Echipa, în momentul acesta, se va salva de la retrogradare. La norocul domnului Gigi Becali, acesta va lua 5 milioane pe Daniel Bîrligea.

O să fie suporterul numărul 1 al celor de la Frosinone în acest sezon de Serie A. Sunt convins că o să fie 5 milioane. Frosinone și-a cumpărat norocul”, a declarat Andrei Vochin, conform fanatik.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

Bîrligea a bifat deja două apariții la clubul italian: un minut în duelul cu Fiorentina, câștigat de Frosinone cu 3-0, și 63 de minute în meciul cu Sassuolo din Cupa Italiei, pierdut la penalty-uri.

În ultimul meci, atacantul a fost pentru prima oară titular la echipa sa și a reușit să înscrie în minutul 56, la scorul de 1-1, dar reușita sa a fost anulată pentru ofsaid.

Bîrligea, alte două ocazii mari

Românul a mai fost implicat în două acțiuni periculoase înainte să fie schimbat.

Prima a avut loc la scorul de 0-0. Bîrligea a pătruns în careu din partea dreaptă și a trimis balonul la aproximativ 6 metri de poartă, pentru Zerbin. Căpitanul lui Frosinone nu i-a ghicit însă intenția și nu a fost pe fază pentru a relua centrarea.

A doua fază a venit când Sassuolo conducea cu 1-0. Bîrligea a fost lansat în careu și, aproape de marginea careului mic, a reluat din cădere. Mingea a trecut pe lângă portar, dar și pe lângă poartă.

După 1-1 în timpul regulamentar, Frosinone a pierdut la penalty-uri, 3-4, după ce Amey și Hasa au ratat ultimele două lovituri. Formația lui Bîrligea a fost eliminată astfel încă din „șaisprezecimi”.

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