Bîrligea, ce ghinion! FOTO.  A marcat la primul meci ca titular pentru Frosinone, dar arbitrii  i-au anulat golul +7 foto
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Bîrligea, ce ghinion! FOTO. A marcat la primul meci ca titular pentru Frosinone, dar arbitrii i-au anulat golul

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 18:47
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 18:47
  • Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul împrumutat de FCSB la Frosinone, a bifat primul său meci ca titular la noua echipă.
  • N-a putut evita eliminarea echipei sale din Cupa Italiei, după 1-1 și 3-4 la penalty-uri cu Sassuolo.
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Daniel Bîrligea a primit rapid o șansă importantă la Frosinone. După ce a debutat sâmbătă în Serie A, când a intrat în minutul 89 al victoriei cu Fiorentina, scor 3-0, atacantul român a fost titularizat de Massimiliano Alvini în Cupa Italiei.

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FOTO. Bîrligea, ce ghinion! A marcat la primul meci ca titular pentru Frosinone, dar arbitrii i-au anulat golul

La scorul de 1-1, în minutul 56, Bîrligea a scăpat singur cu portarul lui Sassuolo și a finalizat cu un șut pe jos, plasat lângă bară, de la marginea careului.

Atacantul român nu s-a putut bucura prea mult, deoarece reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Bîrligea a fost înlocuit în minutul 63, când în locul său a intrat Bobcek.

Sassuolo - Frosinone. Bîrligea, gol anulat (4).jpg
Sassuolo - Frosinone. Bîrligea, gol anulat (4).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Sassuolo - Frosinone. Bîrligea, gol anulat (1).jpg Sassuolo - Frosinone. Bîrligea, gol anulat (2).jpg Sassuolo - Frosinone. Bîrligea, gol anulat (3).jpg Sassuolo - Frosinone. Bîrligea, gol anulat (4).jpg Sassuolo - Frosinone. Bîrligea, gol anulat (5).jpg
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Alte două ocazii mari

Românul a mai fost implicat în două acțiuni periculoase înainte să fie schimbat.

Prima a avut loc la scorul de 0-0. Bîrligea a pătruns în careu din partea dreaptă și a trimis balonul la aproximativ 6 metri de poartă, pentru Zerbin. Căpitanul lui Frosinone nu i-a ghicit însă intenția și nu a fost pe fază pentru a relua centrarea.

A doua fază a venit când Sassuolo conducea cu 1-0. Bîrligea a fost lansat în careu și, aproape de marginea careului mic, a reluat din cădere. Mingea a trecut pe lângă portar, dar și pe lângă poartă.

După 1-1 în timpul regulamentar, Frosinone a pierdut la penalty-uri, 3-4, după ce Amey și Hasa au ratat ultimele două lovituri. Formația lui Bîrligea a fost eliminată astfel încă din „șaisprezecimi”.

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