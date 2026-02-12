„O grupă grea”  Prima reacție de la FRF după ce România și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor: „Mi-ar fi convenit mai mult grupa C”
„O grupă grea” Prima reacție de la FRF după ce România și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor: „Mi-ar fi convenit mai mult grupa C”

Publicat: 12.02.2026, ora 21:46
Actualizat: 12.02.2026, ora 21:46
  • Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a oferit o primă reacție după ce România și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor.
  • „Tricolorii” se vor afla în grupa 4 din Liga B, alături de Polonia, Bosnia și Suedia.

În această seară au avut loc tragerile la sorți pentru Liga Națiunilor, iar România va avea parte de o grupă infernală.

Andrei Vochin, după tragerea la sorți din Nations League: „O grupă grea. Se putea și mai bine”

Andrei Vochin, oficialul FRF, a reacționat după ce România și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor.

„O grupă grea. Se putea și mai bine. Kosovo ar fi fost în grupă cu noi, dar e interzis să joace cu Bosnia.

Eu aș fi vrut Israel din prima urnă. Mi-ar fi convenit mai mult grupa C, cu Israel, Austria și Kosovo”, a declarat Andrei Vochin la Digi Sport.

România se află în grupa 4 din Liga B, alături de Polonia, Bosnia și Suedia.

Inițial, Kosovo ar fi trebuit să facă parte din această grupă, în locul Suediei, dar a intervenit regulamentul UEFA, care blochează duelurile dintre Kosovo și Bosnia.

Astfel, în grupa României a sosit Suedia, un adversar mult mai dificil din toate punctele de vedere.

Ce urmează pentru România

„TricoloriI” vor evolua în Nations League în toamnă, unde intervine modificarea FIFA asupra programului. Grupa nu se va mai desfășura în trei ferestre cu câte două meciuri pentru fiecare națională, ci în două.

În prima fereastră, 24 septembrie - 6 octombrie, România va disputa 4 meciuri, urmând ca ultimele două etape să se joace la mijlocul lui noiembrie.

Locul 1 promovează direct în Liga A, locul 2 merge la barajul pentru promovare cu locul 3 din Liga A, locul 3 merge la barajul pentru menținere cu locul 2 din grupa C, în timp ce locul 4 retrogradează direct. Barajele vor avea loc în martie 2027.

Competiția e decisivă pentru stabilirea urnelor din preliminariile pentru Euro 2028.

Calendarul Ligii Națiunilor

  • Etapa 1: 24-26 septembrie 2026
  • Etapa a 2-a: 27-29 septembrie 2026
  • Etapa a 3-a: 30 septembrie - 3 octombrie 2026
  • Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026
  • Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026
  • Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026
  • Sferturi de finală: 25-30 martie 2027
  • Playoff-ul de retrogradare-promovare în Liga A/Liga B: 25-30 martie 2027
  • Faza finală: 9-13 iunie 2027

