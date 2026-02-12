Dawa l-a păcălit pe Popa! FOTO. U Craiova a deschis scorul după o eroare de neînțeles a fundașului FCSB

U CRAIOVA - FCSB. Adrian Rus (29 de ani) a deschis scorul pentru gazde cu un șut de la distanță.

Fundașul Joyskim Dawa (29 de ani) l-a indus în eroare pe portarul Mihai Popa (18 ani).

Meciul din Cupa României a început cum nu se putea mai rău pentru FCSB. Florin Tănase a acuzat probleme în minutul 7 și a părăsit terenul.

U CRAIOVA - FCSB. Mihai Popa, încurcat de Dawa la golul lui Rus

Rămasă temporar în inferioritate numerică, echipa antrenată de Elias Charalamabous a cedat rapid. În minutul 9, Etim a primit mingea în flancul drept și a încercat să îi paseze lui Mora, aflat în centrul careului.

Pantea a intervenit și a respins, balonul ajungând la Adrian Rus, situat la mare distanță de poarta oaspeților. Fundașul grupării din Bănie a preluat și a șutat puternic, la colțul scurt.

Deși se afla pe traiectorie, Joyskim Dawa s-a aplecat, încercând să devieze în lateral, iar mingea a trecut pe lângă capul său. Surprins de coechipierul său, care nu a intervenit, portarul Mihai Popa a rămas pe loc, iar balonul s-a oprit în poartă.

Egalitatea numerică s-a restabilit în minutul 12, când Lixandru l-a înlocuit pe Tănase, iar FCSB a făcut 1-1 în minutul 16, când Bîrligea a profitat de o ieșire greșită la ofsaid a adversarilor și l-a învins pe Isenko.

