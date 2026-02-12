Aleksander Ceferin (58 de ani), președintele UEFA, a venit cu noi precizări legate de excluderea Rusiei din toate competițiile internaționale.

Recent, Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a declarat că ar lua în calcul reprimirea echipelor din Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina nu a luat sfârșit.

Rusia este suspendată din toate competițiile internaționale de la începutul anului 2022, atunci când a invadat Ucraina.

Au trecut aproape 4 ani de atunci, iar războiul nu s-a încheiat.

Aleksander Ceferin: „Poziția UEFA este clară, nu s-a schimbat”

Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a transmis că poziția forului cu privire la reprimirea Rusiei în competițiile internaționale rămâne neschimbată.

Interdicția ar putea fi ridicată doar dacă războiul din Ucraina ar lua sfârșit.

„Pot doar să spun că nu vreau să intru în dispută aici. Nu cred că dacă cineva își exprimă opinia, ar trebui să fie insultat de cineva.

Poziția UEFA este clară, nu s-a schimbat, dar analizăm totul în fiecare zi. Lumea se schimbă atât de repede încât este greu să ții pasul. Nu pot comenta ceea ce face FIFA sau ceea ce spune vreun guvern.

Europa a învățat de timpuriu că stabilitatea este prețioasă și fragilă. Și că încrederea se construiește în timp, dar se pierde foarte repede.

Prieteni, astăzi nu avem nevoie de o lungă lecție de istorie. Trăim în istorie. Simțim tensiunile și vedem polarizările. Împărtășim sentimentul că lumea se destramă. Ne întâlnim într-un moment în care ordinea globală pare mai fragilă decât oricând.

Totul are de-a face cu fotbalul, deoarece într-o lume care se fragmentează, fotbalul încă unește. Într-o societate care se divide, fotbalul oferă în continuare un limbaj comun.

Liderii vin și pleacă, imperiile se ridică și cad, dar fotbalul rămâne. Sezon după sezon, generație după generație, este profund înrădăcinat în structura comunităților noastre. Fotbalul nu poate fi cumpărat, nu poate fi vândut”, a declarat Aleksander Ceferin, citat de irishtimes.com.

Gianni Infantino ia în calcul reprimirea echipelor rusești: „Trebuie s-o facem, interdicția nu a realizat nimic”

Într-un interviu acordat postului Sky, Gianni Infantino a vorbit despre sancțiunile aplicate Rusiei, ca urmare a războiului din Ucraina.

„Este ceva ce trebuie să facem, cu siguranță, cel puțin la nivel de tineret. Această interdicție nu a realizat nimic, a creat doar mai multă frustrare și ură.

A ridica interdicția pentru echipele de tineret feminine și masculine cred că ar ajuta”, a declarat Gianni Infantino.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a oferit o primă reacție după declarațiile lui Infantino.

„ Am văzut aceste declaraţii şi le salutăm. Ar fi trebuit să ne gândim la asta de mult timp ”, a precizat Peskov, conform news.ro.

„Fotbaliștii noștri, echipa noastră națională, trebuie să-și recâștige pe deplin drepturile. Sperăm că, mai devreme sau mai târziu, astfel de discuții vor avea loc în cadrul FIFA.

În realitate, nu a existat niciodată vreo justificare pentru politizarea sportului, inclusiv a fotbalului, care întruchipează principiile Olimpismului.

Aceasta este poziția noastră și a fost așa încă de la început. Sperăm că FIFA va organiza în cele din urmă discuții pe această temă”, a mai adăugat Dmitri Peskov, conform gazettengr.com.

Federaţia Rusă de Fotbal a adăugat că „susţine pe deplin” poziţia lui Gianni Infantino, președintele FIFA.

