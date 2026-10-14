„Mi s-a întâmplat ceva asemănător”  Andy Carroll dezvăluie că mai mulți fotbaliști cunoscuți i-au spus că au fost abuzați sexual

Andy Carroll, 37 de ani, a dezvăluit că mai mulți fotbaliști cunoscuți l-au contactat după ce a făcut public faptul că a fost victima unui abuz sexual în 2021.

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Fostul internațional englez a povestit despre experiența traumatizantă în autobiografia sa, „Owning It”, publicată recent, iar mărturiile sale i-au încurajat și pe alți oameni din lumea fotbalului să vorbească despre propriile experiențe.

În vârstă de 37 de ani, Carroll a confirmat ulterior că persoana care l-a agresat a fost Kevin Adams, un antrenor de dans cunoscut în mediul monden.

Incidentul s-a petrecut în locuința fotbalistului, în timp ce acesta dormea dezbrăcat în propriul pat. Adams a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru fapta respectivă.

Andy Carroll, susținut de alți fotbaliști

Invitat luni în emisiunea „Football Uncensored”, moderată de Piers Morgan, Carroll a recunoscut că a intrat în panică atunci când identitatea agresorului său a devenit publică.

Cu toate acestea, reacțiile primite după dezvăluirea poveștii l-au ajutat să depășească o parte din dificultățile emoționale și l-au convins că decizia de a vorbi deschis a fost una bună.

„Pur și simplu nu știam ce să fac. Dar comentariile pe care le-am primit pe rețelele sociale mi-au oferit puțin sprijin și m-au făcut să spun: «Bine, hai să vorbesc despre asta, astfel încât oamenii să fie conștienți de ceea ce s-a întâmplat»”, a explicat fostul atacant.

Carroll a subliniat că subiectul este rareori discutat, inclusiv în lumea sportului, și a povestit că persoane apropiate i-au mărturisit că au trecut prin situații asemănătoare.

„Pentru că nimeni nu vorbește despre asta. Există oameni pe care îi cunosc foarte bine, care au venit la mine și mi-au spus: «Mi s-a întâmplat ceva asemănător». Inclusiv oameni din fotbal.

Fotbaliști cunoscuți m-au sunat și mi-au spus: «Mulțumesc». Pentru mine, faptul că am inclus această poveste în carte a fost decizia corectă. Cred că am primit sute și sute de mesaje”, a declarat Carroll.

Sprijinul primit după dezvăluirea abuzului

Actualul jucător al echipei Dagenham and Redbridge a apreciat sprijinul oferit de colegii săi și de personalul clubului după ce a vorbit public despre abuz. Potrivit acestuia, reacțiile primite au avut un rol important în procesul de acceptare a celor întâmplate.

„Cred că cel mai important lucru este că m-am învinovățit mult timp din cauza acestui incident. Imediat ce am vorbit despre el, sprijinul pe care l-am primit a fost extraordinar”, a adăugat fostul internațional englez.

Incidentul a avut loc în perioada celei de-a doua reveniri a lui Carroll la Newcastle, clubul pe care îl susținea încă din copilărie.

Potrivit relatării din autobiografie, fotbalistul s-a trezit după ce Adams a intrat în contact cu el în timp ce dormea. Carroll l-a scos din locuință, iar atunci când acesta a încercat să intre din nou, l-a lovit până când și-a pierdut cunoștința.

Andy Carroll: „Dacă povestea mea ajută măcar o persoană, va fi meritat”

În cartea sa, Carroll descrie impactul profund pe care incidentul l-a avut asupra vieții sale. El a caracterizat procedurile judiciare drept umilitoare și extrem de dificile, iar decizia de a face publică experiența a fost luată în ultimul moment, după discuții îndelungate cu actuala sa parteneră, Lou Teasdale.

Fotbalistul a recunoscut că a amânat mult timp discuțiile cu editorul cărții, ceea ce putea lăsa impresia că renunțase la intenția de a-și spune povestea.

„Am evitat editorul atât de mult timp, încât probabil a crezut că m-am răzgândit. Este înfricoșător să vorbesc despre asta, dar experiența m-a transformat în omul care sunt astăzi, la fel de mult ca lucrurile bune prin care am trecut. Iar dacă faptul că vorbesc despre această situație ajută măcar o persoană, atunci va fi meritat”, a afirmat Andy Carroll.

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