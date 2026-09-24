„Trauma nu a dispărut” Fostul atacant al Angliei,  victima unei agresiuni sexuale:  „Doar câteva persoane știau despre asta”
Andy Carroll/ Foto: IMAGO
Campionate

„Trauma nu a dispărut” Fostul atacant al Angliei, victima unei agresiuni sexuale: „Doar câteva persoane știau despre asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 22:12
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 22:12
  • Andy Carroll (37 de ani) a dezvăluit că a fost agresat sexual de un bărbat în 2021.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul atacant al celor de la West Ham, Liverpool și Newcastle a făcut totul public în autobiografia sa, „Owning It”.

Secretul suedez Cum se fabrică fotbaliștii: terenuri subvenționate, bani publici și academii controlate la sânge
Citește și
Secretul suedez Cum se fabrică fotbaliștii: terenuri subvenționate, bani publici și academii controlate la sânge
Citește mai mult
Secretul suedez Cum se fabrică fotbaliștii: terenuri subvenționate, bani publici și academii controlate la sânge

Andy Carroll, victima unei agresiuni sexuale în 2021

Incidentul a avut loc la domiciliul lui Carroll, în timpul celei de-a doua perioade petrecute la clubul său natal, Newcastle, și s-a soldat cu condamnarea agresorului la trei ani de închisoare, scrie bbc.com.

Atacantul afirmă că totul s-a întâmplat în timp ce dormea. Andy l-a dat afară pe agresor, iar apoi l-a bătut până l-a lăsat incoștient în tentativa acestuia de a reveni în casă.

Caroll a chemat ulterior poliția în timp ce „plângea în hohote” în brațele bonei copiilor săi.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale și inclus în registrul infractorilor sexuali.

Fostul internațional a depus mărturie în fața instanței, experiență pe care a descris-o drept „umilitoare, jenantă și absolut îngrozitoare”.

Englezul a povestit că a decis în ultimul moment să includă acest episod în autobiografia sa, după o discuție purtată cu prietena lui, Lou Teasdale.

„Am fost victima unui abuz sexual, iată, am spus-o. E înfricoșător chiar și numai să mă gândesc la asta, iar până acum doar câteva persoane știau despre asta.

Eu și Lou am petrecut mult timp discutând dacă să menționăm sau nu acest lucru în cartea asta. Am evitat atât de mult timp să vorbesc cu editorul meu, încât probabil a bănuit că m-am răzgândit.

Este înfricoșător să vorbesc despre asta, dar experiența m-a făcut omul care sunt astăzi la fel de mult precum toate lucrurile bune prin care am trecut.

Ceea ce mi s-a întâmplat mi-a afectat fiecare aspect al vieții. Mă gândeam la asta în fiecare zi, ceea ce îmi îngreuna concentrarea asupra oricărui alt lucru, inclusiv asupra fotbalului… Trauma provocată de ceea ce mi s-a întâmplat nu a dispărut”, a scris Carroll în autobiografia sa.

În prezent, atacantul englez este jucător/coproprietar al clubului Dagenham & Redbridge, formație ce evoluează în al șaselea eșalon al fotbalului englez.

248 de meciuri
a jucat Andy Carroll în Premier League pentru Newcastle, West Ham și Liverpool: a marcat 54 de goluri și a reușit 20 de pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
newcastle autobiografie abuz sexual andy carroll
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:39
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
13:45
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
13:29
„Cine se cred ăștia doi?” Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
„Cine se cred ăștia doi?”  Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
12:26
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Top stiri
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Superliga
09:25
Lovitură grea pentru FCSB! Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Citește mai mult
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Stranieri
10:06
Chinezii nu renunță la Stanciu! Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Citește mai mult
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Special
10:00
Îl mai recunoști? El e omul care a făcut toată România să plângă. „Acel moment mi-a schimbat viața”
Citește mai mult
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
B365
24.09
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
Citește mai mult
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share