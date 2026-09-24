„Trauma nu a dispărut” Fostul atacant al Angliei,  victima unei agresiuni sexuale:  „Doar câteva persoane știau despre asta”

Andy Carroll (37 de ani) a dezvăluit că a fost agresat sexual de un bărbat în 2021.

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Fostul atacant al celor de la West Ham, Liverpool și Newcastle a făcut totul public în autobiografia sa, „Owning It”.

Andy Carroll, victima unei agresiuni sexuale în 2021

Incidentul a avut loc la domiciliul lui Carroll, în timpul celei de-a doua perioade petrecute la clubul său natal, Newcastle, și s-a soldat cu condamnarea agresorului la trei ani de închisoare, scrie bbc.com.

Atacantul afirmă că totul s-a întâmplat în timp ce dormea. Andy l-a dat afară pe agresor, iar apoi l-a bătut până l-a lăsat incoștient în tentativa acestuia de a reveni în casă.

Caroll a chemat ulterior poliția în timp ce „plângea în hohote” în brațele bonei copiilor săi.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale și inclus în registrul infractorilor sexuali.

Fostul internațional a depus mărturie în fața instanței, experiență pe care a descris-o drept „umilitoare, jenantă și absolut îngrozitoare”.

Englezul a povestit că a decis în ultimul moment să includă acest episod în autobiografia sa, după o discuție purtată cu prietena lui, Lou Teasdale.

„Am fost victima unui abuz sexual, iată, am spus-o. E înfricoșător chiar și numai să mă gândesc la asta, iar până acum doar câteva persoane știau despre asta.

Eu și Lou am petrecut mult timp discutând dacă să menționăm sau nu acest lucru în cartea asta. Am evitat atât de mult timp să vorbesc cu editorul meu, încât probabil a bănuit că m-am răzgândit.

Este înfricoșător să vorbesc despre asta, dar experiența m-a făcut omul care sunt astăzi la fel de mult precum toate lucrurile bune prin care am trecut.

Ceea ce mi s-a întâmplat mi-a afectat fiecare aspect al vieții. Mă gândeam la asta în fiecare zi, ceea ce îmi îngreuna concentrarea asupra oricărui alt lucru, inclusiv asupra fotbalului… Trauma provocată de ceea ce mi s-a întâmplat nu a dispărut”, a scris Carroll în autobiografia sa.

În prezent, atacantul englez este jucător/coproprietar al clubului Dagenham & Redbridge, formație ce evoluează în al șaselea eșalon al fotbalului englez.

248 de meciuri a jucat Andy Carroll în Premier League pentru Newcastle, West Ham și Liverpool: a marcat 54 de goluri și a reușit 20 de pase decisive

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