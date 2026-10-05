Starul din Premier League a făcut totul public A dezvăluit numele vedetei care l-a agresat sexual în 2021

Andy Carroll (37 de ani) a dezvăluit numele celui care l-a agresat sexual în anul 2021.

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La sfârșitul lunii septembrie, fostul atacant al celor de la West Ham, Liverpool și Newcastle și-a lansat autobiografia „Owning It”, în care a făcut public episodul petrecut la domiciliul său de atunci, în timpul celei de-a doua perioadă petrecută la „coțofene”.

Andy Carroll, agresat sexual de o vedetă BBC

Acum, Carroll a confirmat că cel care l-a agresat sexual este Kevin Adams (59 de ani), fost antrenor de dans al emisiunii BBC Fame Academy.

Acesta a fost condamnat la 20 de luni de închisoare în anul 2023.

„Acum, că Kevin Adams a fost numit în documentele instanței drept agresorul meu, pot confirma acest lucru.

Acest lucru a avut un impact devastator asupra vieții mele și a celor dragi. Cer doar ca oamenii să nu distribuie în mod constant poze cu abuzatorul meu alături de mine.

Nu vreau să-i văd chipul sau să-mi amintesc de el de fiecare dată când se vorbește despre această poveste. Sunt gata să merg mai departe. Acest lucru a avut un impact devastator asupra vieții mele și a celor dragi.”, a declarat Andy Carroll pentru The Sun.

Kevin Adams/ Foto: X@Kevin Adams Official

Sursa citată mai dezvăluie că „agresorul fostului internațional englez a încercat să se dea victimă înainte de a fi închis de un judecător”.

Adams l-a agresat pe Carroll în timp ce fotbalistul dormea. Andy l-a dat afară pe Adams, iar apoi l-a bătut până l-a lăsat inconștient în tentativa acestuia de a reveni în casă.

„Ai născocit o poveste incredibilă în care te-ai prezentat drept victimă. Ai început de fapt să-ți crezi propriile minciuni”, i-a spus judecătorul instructorului de dans.

Andy Carroll: „Trauma nu a dispărut”

Englezul a povestit că a decis în ultimul moment să includă acest episod în autobiografia sa, după o discuție purtată cu prietena lui, Lou Teasdale.

„Am fost victima unui abuz sexual, iată, am spus-o. E înfricoșător chiar și numai să mă gândesc la asta, iar până acum doar câteva persoane știau despre asta.

Eu și Lou am petrecut mult timp discutând dacă să menționăm sau nu acest lucru în cartea asta. Am evitat atât de mult timp să vorbesc cu editorul meu, încât probabil a bănuit că m-am răzgândit.

Este înfricoșător să vorbesc despre asta, dar experiența m-a făcut omul care sunt astăzi la fel de mult precum toate lucrurile bune prin care am trecut.

Ceea ce mi s-a întâmplat mi-a afectat fiecare aspect al vieții. Mă gândeam la asta în fiecare zi, ceea ce îmi îngreuna concentrarea asupra oricărui alt lucru, inclusiv asupra fotbalului… Trauma provocată de ceea ce mi s-a întâmplat nu a dispărut”, a scris Carroll în autobiografia sa.

În prezent, atacantul englez este jucător/coproprietar al clubului Dagenham & Redbridge, formație care evoluează în al șaselea eșalon al fotbalului englez.

248 de meciuri a jucat Andy Carroll în Premier League pentru Newcastle, West Ham și Liverpool: a marcat 54 de goluri și a reușit 20 de pase decisive

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