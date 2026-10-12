Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Club Brugge din etapa #2 a Ligii Campionilor.

Inter Milano - Club Brugge se joacă marți, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.

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Tehnicianul român a dezvăluit întrebarea care îl pune pe gânduri în privința principalei competiții europene, dar și modul în care abordează acest obiectiv.

Cristi Chivu: „Nimeni să nu pună la îndoială valoarea lui Calhanoglu”

Chivu susține că modul în care privește trofeul Ligii Campionilor poate pune presiune asupra jucătorilor.

„Suntem conștienți de faptul că trebuie să jucăm 7 meciuri și să obținem cât mai multe puncte pentru a ne califica. Brugge este o echipă cu o identitate proprie, care joacă ofensiv. Are valoare. Nu va fi ușor, în Liga Campionilor niciun meci nu este ușor.

Avem nevoie de energie, determinare și atitudine. Pe baza acestor elemente facem alegerile. Cu Parma am făcut alegeri diferite față de ceea ce ar fi crezut unii: avem un lot puternic format din jucători care-și pun valoarea individuală la dispoziția grupului.

Nimeni nu trebuie să pună la îndoială valoarea lui Calhanoglu, a demonstrat-o de-a lungul anilor: vom vedea cum îl vom gestiona, avem nevoie de toți jucătorii, deoarece jucăm la fiecare trei zile.

Ceea ce trebuie să facem este să nu punem în pericol integritatea fizică a jucătorilor”, a declarat Chivu într-un interviu acordat postului Sky Sport, potrivit fcinter1908.it.

Cristi Chivu: „Trebuie să fim atenți la această întrebare”

Întrebat dacă eventuala câștigarea a trofeului Ligii Campionilor este un vis sau o oportunitate, antrenorul român a oferit un răspuns ferm:

„Trebuie să fim cu toții atenți la această întrebare: dacă răspundem «vis», o transformăm într-un obiectiv declarat, iar asta înseamnă alt răspuns.

Este corect ca Inter să aibă ambiția de a ajunge cât mai departe, visând că poate ajunge până la capăt.”

În primul meci din acest sezon al Ligii Campionilor, Inter a pierdut, scor 1-2, pe terenul celor de la Real Madrid.

2010 este anul în care Inter a cucerit Liga Campionilor pentru ultima dată, cu Cristi Chivu pe teren și Jose Mourinho pe bancă

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