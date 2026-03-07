Amenințată înainte de meci  Numărul #95 WTA a trecut prin momente groaznice: „Mi-a trimis o fotografie cu o armă”
Amenințată înainte de meci Numărul #95 WTA a trecut prin momente groaznice: „Mi-a trimis o fotografie cu o armă”

  • Panna Udvardy (27 de ani, #95 WTA) a primit mai multe amenințări înainte de meciul din sferturile de finală de la turneul WTA 125 din Antalya.
  • Jucătoarea maghiară a fost învinsă, vineri, de Anhelina Kalinina cu scorul de 6-7, 5-7.

Cu o zi înainte de meciul din sferturi, Panna Udvardy a dezvăluit că a primit mai multe mesaje pe WhatsApp de la un număr necunoscut.

Acele mesaje erau însoțite de imagini cu membri ai familiei ei, dar și cu o armă.

Panna Udvardy, amenințată înainte de meciul cu Anhelina Kalinina

Panna Udvardy a fost avertizată că familia ei va avea de suferit dacă nu va pierde meciul cu jucătoarea ucraineană.

Părinții ei au contactat imediat consulatul turc, care a trimis trei polițiști la meciul tenismenei din sferturi, iar alte forțe de ordine au protejat casele părinților și bunicilor ei.

Persoana mi-a spus că, dacă nu pierd meciul de astăzi (n.r. - vineri), le va face rău membrilor familiei mele. Mi-a spus că știe unde locuiește familia mea, ce mașini conduc și că are numerele lor de telefon.

Mi-a trimis chiar și fotografii ale membrilor familiei mele și o fotografie cu o armă. Sincer, a fost foarte înfricoșător să primesc așa ceva”, a scris Panna Udvardy pe Instagram, citată de bbc.com.

Jucătoarea maghiară a tras un semnal de alarmă cu privire la astfel de amenințări, care nu ar trebui să existe:

„Vreau să spun ceva foarte clar: acest lucru nu este normal.

Chiar și ca sportivi sau persoane publice nu este acceptabil să primim amenințări la adresa familiilor noastre, mai ales pe numerele noastre de telefon private și însoțite de imagini tulburătoare.

Nu ar trebui să normalizăm abuzurile de acest gen în sport. Niciun jucător nu ar trebui să se confrunte cu așa ceva”.

  • WTA se confruntă cu mai multe astfel de cazuri și investighează modul în care au fost obținute informațiile personale ale jucătoarelor.
Mi s-a spus că amenințări similare au fost adresate recent și altor jucătoare și că se crede că informații personale ar fi fost divulgate din baza de date a WTA, fapt care este în prezent investigat Panna Udvardy, conform Reuters

Caz asemănător în Argentina

Luna trecută, Nikolas Sanchez Izquierdo (26 de ani, #274 ATP) a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea înainte de ultimul său meci, la turneul Challenger de la Rosario (Argentina).

Ibericul a explicat că ce i s-a întâmplat a fost mult mai grav decât mesajele tipice pe care le primește după înfrângeri, când este jignit.

A fost vorba despre „intimidare organizată, dirijată și personală”. Și a lovit acolo unde doare cel mai tare: familia.

Înainte de partida disputată împotriva argentinianului Valerio Aboian (23 de ani, #466 ATP), Niko și-a verificat telefonul și a găsit un mesaj care l-a îngrozit: „Ți-am localizat întreaga familie. Dacă nu pierzi astăzi, îi vom răpi. Nici tu nu vei scăpa cu viață”.

Sanchez Izquierdo a raportat amenințările autorităților, iar meciul s-a disputat cu porțile închise și în condiții de maximă securitate. A pierdut (5-7, 4-6) și, doar două ore mai târziu, a plecat spre casă.

