Tot corpul acoperit cu ventuze O imagine surprinzătoare a atacantului de la Juventus. Care e scopul

Lois Openda, internaționalul belgian al lui Juventus, a apărut cu spatele și picioarele pline cu tot felul de ventuze.

Care este explicația acestei terapii, de unde provine și ce mare fotbalist apelează la ea pentru a se recupera.

Zilele trecute, o imagine a surprins lumea fotbalului. Un jucător cunoscut într-o ipostază neașteptată. O poză virală pe rețelele de socializare.

Openda, acoperit cu ventuze din sticlă, plastic și bambus

Lois Openda, 26 de ani, atacantul lui Juventus, stătea întins pe o masă de masaj, plin de sus până jos de ventuze. Pe spate, coapse și gambe.

Tot felul de ventuze, de mărimi și forme diferite, unele din sticlă, altele din plastic sau bambus.

Openda, la terapie cu ventuze: Instagram

Era doar o metodă alternativă de recuperare pentru afecțiunile musculare.

Acele ventuze aplicate pe piele creează un efect de sucțiune, rezultatul acestei terapii fiind stimularea circulației, relaxarea mușchilor și reducerea durerii și a inflamației.

Nu doar pentru spate, ci și pentru musculatura coapselor Foto: Instagram

Cel mai important în cazul sportivilor, accelerează vindecarea leziunilor musculare.

40 de milioane de euro valorează acum Lois Openda, potrivit Transfermarkt

Openda a învățat de la Benzema. Karim, prieten cu un osteopat faimos

Jurnaliștii de la Marca și-au amintit că un fost mare jucător al lui Real Madrid, Karim Benzema, face constant această terapie cu ventuze, o tehnică a medicinei tradiționale chineze.

Benzema se recuperează de mult timp cu această terapie Foto: X

A început acest tratament în urmă cu șapte ani. În 2019, l-a cunoscut pe Jeffrey Smadja, un osteopat francez de origine magrebiană.

Benzema s-a împrietenit cu Smadja și revenit de multe ori pentru a se recupera profitând de metodele acestuia.

