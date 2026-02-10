„Nu vei scăpa cu viață” Amenințări fără precedent primite de un tenismen, chiar înainte de meci: „Dacă nu pierzi, îți răpim familia”
Nikolas Sanchez Izquierdo (Foto: IMAGO)
Tenis

„Nu vei scăpa cu viață” Amenințări fără precedent primite de un tenismen, chiar înainte de meci: „Dacă nu pierzi, îți răpim familia”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 19:24
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 19:24
  • Nikolas Sanchez Izquierdo (26 de ani, #274 ATP) a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea înainte de ultimul său meci, la turneul Challenger de la Rosario (Argentina).

Ibericul a explicat că ce i s-a întâmplat a fost mult mai grav decât mesajele tipice pe care le primește după înfrângeri, când este jignit.

A fost vorba despre „intimidare organizată, dirijată și personală”. Și a lovit acolo unde doare cel mai tare: familia.

„Va pleca la Barcelona” Preparatorul de la națională e convins că atacantul lui Juventus poate ajunge pe Camp Nou
Citește și
„Va pleca la Barcelona” Preparatorul de la națională e convins că atacantul lui Juventus poate ajunge pe Camp Nou
Citește mai mult
„Va pleca la Barcelona” Preparatorul de la națională e convins că atacantul lui Juventus poate ajunge pe Camp Nou

Nikolas Sanchez Izquierdo, amenințat înainte de meci: „Dacă nu pierzi, îți vom răpi familia”

Jucătorul spaniol a vorbit despre „lucrurile care se întâmplă” atunci când pariurile și sportul se amestecă.

Înainte de partida disputată împotriva argentinianului Valerio Aboian (23 de ani, #466 ATP), Niko și-a verificat telefonul și a găsit un mesaj care l-a îngrozit: „Ți-am localizat întreaga familie. Dacă nu pierzi astăzi, îi vom răpi. Nici tu nu vei scăpa cu viață”.

Sanchez Izquierdo a raportat amenințările autorităților, iar meciul s-a disputat cu porțile închise și în condiții de maximă securitate. A pierdut (5-7, 4-6) și, doar două ore mai târziu, a plecat spre casă. Ajuns în Spania, a vorbit despre experiența traumatizantă de care a avut parte.

„Acum sunt mai calm, am scăpat puțin de șocul și frica inițiale. Din fericire, nimic din ce au spus nu s-a adeverit, așa că sunt ușurat.

La 15:18, cu o oră și 40 de minute înainte de meci, am primit un mesaj în care mă întrebau dacă sunt Nikolas, era un număr necunoscut. Am spus «Da», iar trei minute mai târziu, mi-au scris din nou.

Mi-au spus că mi-au găsit familia, notând numele lor complete, atât ale părinților, cât și ale fratelui meu. Au trecut și adresa exactă de acasă: strada, numărul clădirii și numărul apartamentului.

Practic, m-au îndeamnat să pierd discret meciul pe care urmează să-l joc, dar îmi spun să nu scot niciun cuvânt, altfel familia mea va fi răpită și voi suferi consecințe grave”, a afirmat Nikolas Sanchez Izquierdo, potrivit puntodebreak.com.

Am încercat să găsesc aceste informații despre mine, numărul de telefon și datele familiei, și nici măcar ChatGPT nu a putut să le obțină, așa că nu știu cum au putut fi divulgate. Nikolas Sanchez Izquierdo, locul 274 ATP

„Trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut”

Jucătorul de 26 de ani a povestit prin ce a trecut înainte de startul partidei din optimile turneului din Argentina.

„M-am uitat în jur, căutând pe cineva care râdea. Am crezut că e o glumă. Al doilea gând a fost să caut o persoană pe care nu o cunoșteam, gândindu-mă că mi s-ar putea întâmpla ceva teribil dacă nu urmam instrucțiunile.

În câteva minute, mentalitatea mea s-a schimbat și am exclus ideea că era o glumă… dacă nu era așa și ce au spus chiar s-ar fi întâmplat, nu m-aș fi putut ierta niciodată. Familia mea suferă din cauza unui meci de tenis? Asta nu se putea întâmpla în niciun caz.

I-am arătat mesajele antrenorului meu. S-a ridicat repede și s-a dus să raporteze supraveghetorului turneului. Atunci au venit după mine și m-au dus din camera jucătorilor într-un dormitor unde am stat cam trei ore.

A trebuit să așteptăm revizuirea protocolului, apoi urmau să contacteze oficialii de rang înalt pentru a stabili cea mai bună cale de acțiune.

Între timp, îmi contactam familia pentru a mă asigura că sunt bine, dar fără să-i las să vadă cât de îngrozit eram, nu avea rost să-i sun plângând. Am încercat să-i găsesc mai întâi, să-i adun acasă și să-i rog să nu iasă la plimbare sau ceva de genul acesta.

Mi s-a spus că nu există niciun precedent pentru așa ceva, că niciun jucător nu a mai trecut prin asta, așa mi-au spus autoritățile superioare din tenis”, a continuat spaniolul.

Intenția mea acum este să trag o linie de toleranță zero, să angajez un avocat și să cheltuiesc bani pe aceste resurse, reacționând imediat la primul mesaj care depășește o opinie. Acea persoană trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut, nu văd nicio altă soluție! Nikolas Sanchez Izquierdo, locul 274 ATP

„Am terminat meciul plângând”

Sanchez Izquierdo a dezvăluit de ce a ales să intre pe teren, deși nu se simțea capabil să o facă, fiind foarte afectat de mesajele primite.

„Pentru mine era o situație fără ieșire, sănătatea familiei mele era în joc după acel mesaj. M-am gândit să nu ies pe teren, mi-aș fi dorit să fi fost la 15 minute de casă și să mă pot întoarce la familia mea, dar eram la mulți kilometri distanță.

Am încercat să amânăm programul cât mai mult posibil, astfel încât să poată continua să studieze situația, dar nu am reușit să anulăm meciul.

Scopul meu în ziua aceea era să câștig, să obțin puncte și premii în bani, ca în fiecare turneu la care particip. Dacă nu ieșeam să joc, pierdeam totul, așa că, în final, după ce am discutat mult, nu a mai rămas altă opțiune decât să concurez.

Nu eram pregătit mental să joc. Am încercat, dar nu am avut niciodată controlul asupra gândurilor mele, mintea mea rătăcea spre altceva. Joci cu frică, cu sentimentul că ceva se poate întâmpla în orice moment. A fost foarte stresant, o situație cu adevărat rea.

Nu știu dacă se vede pe cameră, dar am terminat meciul plângând, cu ochii roșii. Nu am mai putut suporta, nu am mai putut face față, am cedat. M-am dus direct la vestiar cu capul plecat, acoperindu-mi ochii cu tricoul. Am simțit furie, frustrare, neputință. Apoi, primul lucru pe care l-am făcut a fost să sun acasă să întreb dacă totul este în regulă. Nikolas Sanchez Izquierdo, locul 274 ATP

„Habar n-am cine ar putea face așa ceva”

Întrebat dacă are dușmani în circuit sau există alte persoane care i-ar putea dori răul, Nikolas a răspuns:

„M-am gândit la asta, dar nu am nicio problemă cu nimeni din viața mea… în afară de una sau două persoane anume. Dacă într-adevăr a fost una dintre acele două persoane, vorbim despre oameni din trecutul îndepărtat.

Dacă au decis să facă așa ceva acum, ei bine, e treaba lor, dar în ultimele 27 de luni nu am avut nicio problemă cu nimeni. De aceea am exclus această posibilitate, habar n-am cine ar putea face așa ceva”, a conchis ibericul.

Citește și

New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României
Cupa Romaniei
16:47
New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României
Citește mai mult
New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României
Plăcerea vinovată a lui Lamine Yamal  Starul de la Barcelona dezvăluie ce pasiune are în afara terenului
Campionate
15:43
Plăcerea vinovată a lui Lamine Yamal Starul de la Barcelona dezvăluie ce pasiune are în afara terenului
Citește mai mult
Plăcerea vinovată a lui Lamine Yamal  Starul de la Barcelona dezvăluie ce pasiune are în afara terenului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
tenis AMENINTARI rosario nikolas sanchez izquierdo
Știrile zilei din sport
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
14:43
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
18:32
Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei: „Avem pretenții mai mari”
 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
14:15
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
17:46
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
13:39
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Campionate
11:00
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Citește mai mult
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 41 rapid 27 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
11.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share