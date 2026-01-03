„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața

Avocatul șoferului lui Anthony Joshua a oferit detalii despre accidentul petrecut în Nigeria.

Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier în urmă cu 5 zile, pe drumul dintre Lagos și Ibadan, soldat cu moartea a doi pasageri.

Noi precizări în cazul accidentului lui Anthony Joshua

La aproape o săptămână de la accidentul care a curmat viața preparatorului fizic al pugilistului, Sina Ghami, și a antrenorului său principal, Latif Ayodele, avocatul șoferului a oferit mai multe precizări.

Șoferul consideră că este nevinovat pentru tragedia din Nigeria, iar motivul pentru care accidentul s-a produs ar fi o defecțiune tehnică a mașinii.

„Clientul meu a pledat nevinovat, iar ceea ce s-a întâmplat a fost un accident. Nu am avut încă ocazia să vorbesc cu el pe deplin, dar ştiu că susţine că frânele au cedat”, a spus avocatul lui Adeniyi Mobolaji Kayode, pentru Daily Mail.

4 capete de acuzare are șoferul lui Anthony Joshua pentru accidentul din Nigeria

Următorul termen de proces a fost amânat pentru data de 20 ianuarie.

Șoferul i-a salvat viața lui Anthony Joshua: „Stătea inițial pe scaunul din față”

De asemenea, pugilistul s-ar fi aflat pe locul pasagerului la începutul călătoriei, iar acesta s-a mutat, după ce șoferul i-a cerut să stea pe bancheta din spate, decizie ce i-a salvat viața.

„Am înţeles că a început călătoria în Lagos şi că Anthony stătea iniţial pe scaunul din faţă, dar şoferul i-a cerut să se mute”, a continuat avocatul șoferului.

Varianta unei mutări a lui Anthony Joshua a fost confirmată de fiul șoferului:

„Tatăl meu nu este un şofer rapid; respecta limita de viteză, iar apoi frânele i-au cedat. (…) Lucrează pentru Anthony de trei ani, este un şofer bun.

Ştiu că atunci când a început călătoria în Lagos, Anthony stătea în faţă, lângă şofer, dar tatăl meu l-a rugat să stea în spate pentru că îi bloca vederea către oglinda laterală”.

