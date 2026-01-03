Gabi Ruse, pe tabloul principal la Brisbane  Românca a obținut calificarea după ce a câștigat setul decisiv cu 6-0!
Gabi Ruse, pe tabloul principal la Brisbane Românca a obținut calificarea după ce a câștigat setul decisiv cu 6-0!

  • Gabriela Ruse (28 de ani, #85 WTA) a obținut, sâmbătă, calificarea pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia).
  • Românca a trecut în meciul decisiv de Zeynep Sonmez (23 de ani, #110 WTA), cu scorul de 3-6, 6-4, 6-0.

Început bun de an pentru Gabi Ruse. În primul tur al calificărilor, sportiva noastră a trecut de Alana Subasic (18 ani, #537 WTA) cu 6-1, 6-0, iar acum a reușit să bifeze încă un „bagel” (set câștigat la 0).

Gabriela Ruse, pe tabloul principal de la WTA Brisbane

În runda finală a calificărilor, Ruse a trecut de Zeynep Sonmez, după o oră și 42 de minute de joc.

Jucătoarea din Turcia și-a adjudecat primele 4 game-uri și a câștigat fără mari emoții primul set, scor 6-3.

Sonmez a început la fel de bine și al doilea set, la un moment dat conducând cu 3-1. Ruse s-a redresat rapid și a câștigat manșa cu 6-4.

Setul decisiv a reprezentat o demonstrație de forță a româncei, care nu a mai cedat niciun game.

Odată cu calificarea în tabloul principal al turneului care marchează startul sezonului în circuitul feminin, Gabriela Ruse a urcat trei poziții în clasamentul WTA Live, până pe locul 85.

Românca încă nu și-a aflat prima adversară, jucătoarele venite din calificări urmând să fie distribuite pe tabloul principal.

10.660 de dolari
este premiul pe care și l-a asigurat Gabriela Ruse prin calificarea pe tabloul principal al turneului de la Brisbane

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor participa la WTA Brisbane

Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, #38 WTA) au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Brisbane.

În primul tur, Cîrstea va da peste rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (34 de ani, #44 WTA), în timp ce Cristian se va duela cu Marie Bouzkova (27 de ani, #46 WTA).

Turneul WTA 500 de la Brisbane, din Australia, se desfășoară în perioada 4-11 ianuarie 2026.

Ediția de anul trecut a fost câștigată de Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA), după 4-6, 6-3, 6-2 în finala cu Polina Kudermetova.

32
este cel mai bun loc ocupat de Gabriela Ruse în clasamentul WTA, în 2023

