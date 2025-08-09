„Fără el nu aș fi ajuns aici” Cine l-a ajutat pe Antoine Baroan să aibă o carieră în fotbalul profesionist: „M-a învățat să joc cu mintea”

Atacantul echipei Rapid, Antoine Baroan (25 de ani), a vorbit despre cariera sa și despre omul care l-a susținut să ajungă fotbalist.

În plus, fotbalistul francez a transmis că perioadă petrecută la Ludogorets l-a ajutat să se dezvolte mai mult decât cea petrecută în Franța.

Baroan a fost de la început un jucător care s-a impus prin calitățile fizice, însă tatăl său, fost fotbalist, este cel care l-a susținut să ajungă mai sus decât reușise el.

Antonie Baroan: „Fără el nu aș fi ajuns aici”

„Este povestea clasică, eram în Franţa şi tatăl meu a fost fotbalist. Nu a avut oportunitatea să fie profesionist, dar a fost la un nivel bun şi normal că mi-a transmis şi mie pasiunea pentru fotbal.

După ce am trecut toate etapele în Franţa, am trecut la nivelul profesionist, mi-a plăcut ceea ce am văzut şi am continuat.

M-a ajutat mult, dar de fapt toată familia mea m-a susţinut mult. Şi mama, fraţii mei m-am ajutat mult, însă tata mi-a dat toate aceste oportunităţi şi, normal, fără el nu aş fi ajuns aici”, a spus Baroan, potrivit orangesport.ro.

400.000 de euro a plătit Rapid către Winterthur pentru transferul lui Baroan

Întrebat despre cum s-a simțit în timp ce evolua în Franța, Baroan a răspuns:

„Nu am jucat foarte mult acolo în fotbalul profesionist, dar atunci când eram copil aveam calităţi native, eram mai puternic, eram mai rapid decât ceilalţi.

Când am început să cresc, a trebuit să gândesc, să îmi folosesc mintea când jucam şi asta nu este ceva ce înveţi în perioada de formare. Toate aceste informaţii mi le-a oferit tatăl meu, să joc cu mintea.

M-am dezvoltat mai mult când eram în Bulgaria, decât atunci când eram în Franţa”, a mai spus fotbalistul de la Rapid.

