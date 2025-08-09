„Fără el nu aș fi ajuns aici” Cine l-a ajutat pe Antoine Baroan să aibă o carieră în fotbalul profesionist: „M-a învățat să joc cu mintea” +12 foto
Antoine Baroan foto: Sport Pictures
Superliga

„Fără el nu aș fi ajuns aici" Cine l-a ajutat pe Antoine Baroan să aibă o carieră în fotbalul profesionist: „M-a învățat să joc cu mintea"

Ștefan Neda
Publicat: 09.08.2025, ora 10:50
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 10:50
  • Atacantul echipei Rapid, Antoine Baroan (25 de ani), a vorbit despre cariera sa și despre omul care l-a susținut să ajungă fotbalist.
  • În plus, fotbalistul francez a transmis că perioadă petrecută la Ludogorets l-a ajutat să se dezvolte mai mult decât cea petrecută în Franța.

Baroan a fost de la început un jucător care s-a impus prin calitățile fizice, însă tatăl său, fost fotbalist, este cel care l-a susținut să ajungă mai sus decât reușise el.

Antonie Baroan: „Fără el nu aș fi ajuns aici”

„Este povestea clasică, eram în Franţa şi tatăl meu a fost fotbalist. Nu a avut oportunitatea să fie profesionist, dar a fost la un nivel bun şi normal că mi-a transmis şi mie pasiunea pentru fotbal. 

După ce am trecut toate etapele în Franţa, am trecut la nivelul profesionist, mi-a plăcut ceea ce am văzut şi am continuat. 

M-a ajutat mult, dar de fapt toată familia mea m-a susţinut mult. Şi mama, fraţii mei m-am ajutat mult, însă tata mi-a dat toate aceste oportunităţi şi, normal, fără el nu aş fi ajuns aici”, a spus Baroan, potrivit orangesport.ro.

400.000 de euro
a plătit Rapid către Winterthur pentru transferul lui Baroan

Întrebat despre cum s-a simțit în timp ce evolua în Franța, Baroan a răspuns:

„Nu am jucat foarte mult acolo în fotbalul profesionist, dar atunci când eram copil aveam calităţi native, eram mai puternic, eram mai rapid decât ceilalţi.

Când am început să cresc, a trebuit să gândesc, să îmi folosesc mintea când jucam şi asta nu este ceva ce înveţi în perioada de formare. Toate aceste informaţii mi le-a oferit tatăl meu, să joc cu mintea. 

M-am dezvoltat mai mult când eram în Bulgaria, decât atunci când eram în Franţa”, a mai spus fotbalistul de la Rapid.

Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)
Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (12 imagini)

Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)
+12 Foto
labels.photo-gallery

Golul marcat de Antoine Baroan în Rapid - Botoșani 2-1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
rapid bucuresti liga 1 cariera antoine baroan
