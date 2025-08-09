„N-am văzut-o pe Dinamo!” Mihai Teja, laude pentru echipa sa: „Am dominat la toate capitolele”

METALOGLOBUS - DINAMO 0-1. Mihai Teja (46 de ani), tehnicianul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa.

După înfrângerea cu Dinamo, Metaloglobus rămâne pe poziția #15 a clasamentului, cu un singur punct acumulat în 5 meciuri.

METALOGLOBUS - DINAMO. Mihai Teja, la finalul partidei: „În repriza a doua nu am văzut-o pe Dinamo”

După încheierea partidei, Mihai Teja a vorbit despre evoluția echipei sale. Antrenorul a declarat că Metaloglobus a dominat Dinamo în partea a doua a meciului.

„Am luat acel gol dintr-o minge deviată, după care am încercat să revenim. Cred că a fost un echilibru în joc, chiar dacă ei au ținut mai mult de minge. Îmi pare rău pentru băieți pentru că nu am reușit să luăm punct sau puncte, cred că meritam asta după aspectul jocului.

În repriza a doua n-am văzut-o pe Dinamo, am dominat la toate capitolele. A fost anulat și golul lui Desley (n.r. - Ubbink), dar asta este, nu a fost să fie. Noi încercăm să implementăm un stil, să avem posesie, chiar dacă suntem o echipă mică. Încercăm să fim agresivi, dar mai este mult de muncă.

Au venit acum Abbey și Ely Fernandes, dar încă sunt nepregătiți. Încercăm să facem o echipă și să câștigăm puncte. Sper că la următorul meci vom sparge și noi gheața.

Sunt multe aspecte pozitive azi, jucătorii trebuie să fie și ei pozitivi pentru că se vede munca noastră. Suntem veniți din liga secundă, echipa e neobișnuită cu adversari puternici, dar cred că am făcut față cu brio la toate meciurile de până acum.

E frustrant că nu ni se răsplătește munca măcar cu un punct. Mai așteptăm jucători. Nu numai noi, ci și celelalte echipe așteptăm luna septembrie pentru a putea lua jucători mai ieftini. Băieții meritau să aibă șansa de a juca în Liga 1, dar ne trebuie mai multă forță, avem nevoie de asta.

La fiecare meci am avut momente bune, mai este mult de îmbunătăți, dar noi suntem încă în reconstrucție ”, a declarat Mihai Teja, la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Metaloglobus - Dinamo 0-1

