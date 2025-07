Vești bune pentru Rapid Gâlcă anunță că noul său atacant poate juca cu Csikszereda: „Nu e 100%, dar e mult mai bine”

Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a anunțat că Antoine Baroan (25 de ani) va putea debuta în etapa viitoare a Ligii 1, în meciul cu Csikszereda.

Csikszereda - Rapid se joacă vineri, de la 21:30. Partida va putea fi urmărită la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Antoine Baroan a ajuns la Rapid în această vară, fiind transferat de „giuleșteni” de la clubul elvețian FC Winterthur.

Constantin Gâlcă: „Antoine Baroan poate debuta în meciul următor”

Tehnicianul celor de la Rapid a anunțat că Antoine Baroan se simte bine, chiar dacă încă nu este la forma sa cea mai bună. De asemenea, Gâlcă a anunțat că atacantul francez ar putea debuta în meciul cu Csikszereda.

„Mă bucur că Baroan poate debuta meciul care vine, nu e 100%, dar e mult mai bine . Cu siguranţă o să vedem zilele următoare ce se întâmplă”, a declarat antrenorul Rapidului, citat de orangesport.ro.

Antoine Baroan, despre transferul la Rapid: „Sper să îi fac pe suporteri fericiți”

La momentul prezentării sale, Baroan a oferit un scurt interviu pentru canalele de comunicare ale clubului. Francezul s-a arătat încântat de ce a găsit în Giulești și a vorbit la superlativ despre fanii Rapidului.

„Sunt foarte, foarte, fericit să fiu în sfârșit aici, pentru că a fost o perioadă lungă de negocieri. Acum sunt bucuros că am ajuns la acest club istoric și sper că vom realiza lucruri mărețe împreună. Știam deja detalii despre club, pentru că am un prieten care a jucat în România. Când am fost contactat, deși a fost vorba de o negociere, am fost foarte sigur că voi veni aici.

Știam câte ceva, văzusem stadionul, cunosc fanii, știu atmosfera de aici. Și a fost foarte important pentru mine să găsesc un club cu această atmosferă. Atunci când am văzut clipul cu fanii, am zis «Bine, vin direct!».

Am văzut stadionul gol, dar simt deja atmosfera. Știu că e plin aproape la fiecare meci și cred că va fi o atmosferă foarte bună. Ca atacant, îi faci pe fani fericiți, dar uneori îi faci și să se enerveze foarte tare. Eu sper să îi fac pe suporteri foarte fericiți”, a spus Baroan.

