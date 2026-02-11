Conte a erupt! VIDEO. Arbitrul nu a auzit insultele, însă imaginile TV l-au dat de gol pe antrenorul lui Napoli: „Mergi la VAR, tâmpitule!” . Ce riscă +5 foto
Antonio Conte (Foto: IMAGO)
Conte a erupt! VIDEO. Arbitrul nu a auzit insultele, însă imaginile TV l-au dat de gol pe antrenorul lui Napoli: „Mergi la VAR, tâmpitule!”. Ce riscă

Silviu Dumitru
Publicat: 11.02.2026, ora 20:00
Actualizat: 11.02.2026, ora 20:01
  • Antonio Conte (56 de ani), antrenorul echipei Napoli, riscă să fie suspendat de Federația Italiană.
  • Tehnicianul a insultat arbitrul partidei cu Como, scor 1-1 și 6-7 la loviturile de departajare, din sferturile Cupei Italiei.

Cunoscut pentru temperamentul său vulcanic, Conte a explodat după o fază la care a considerat că arbitrul Gianluca Manganiello ar fi trebuit să-l elimine pe Jacobo Ramon.

NAPOLI - COMO. Antonio Conte a insultat arbitrul: „Tâmpitule!”

La finalul primei reprize, Ramon l-a faultat pe Rasmus Hojlund la marginea careului, iar Conte i-a cerut arbitrului să-i acorde fundașului spaniol al doilea cartonaș galben.

„Măcar mergi și verifică! Tâmpitule! Măcar du-te și verifică, iar dacă nu e, înseamnă că nu e! Idiotule...”, i-a spus Conte „centralului” Manganiello.

Insultele tehnicianului nu au fost auzite de arbitru, care se afla la distanță în acel moment, dar nici de cel de-al patrulea oficial, care avea căștile în urechi. Însă au fost surprinse de camerele de filmat, iar imaginile cu Conte s-au viralizat pe rețelele sociale.

Antonio Conte a insultat arbitrul în timpul meciului Napoli - Como (FOTO: captură x.com)
Antonio Conte a insultat arbitrul în timpul meciului Napoli - Como (FOTO: captură x.com)

Protestele lui Conte au continuat și la începutul reprizei secunde, după o fază similară: Ramon a faultat la marginea careului, dar nu a fost eliminat nici de această dată.

„E cartonaș galben, e cartonaș galben”, a strigat Conte, potrivit football-italia.net, înainte de a se îndrepta spre al patrulea oficial: „Arbitrul o face intenționat, are ceva cu mine! A fost cartonaș galben. Cum să nu fie galben? Ne distrugi”.

Cazul a ajuns în această dimineață în atenția Federației Italiene, care adună toate imaginile și înregistrările audio ale incidentului pentru a evalua dacă să deschidă o procedură disciplinară împotriva acestuia, având în vedere că raportul arbitrului nu conține nimic legat de acest episod, scrie gazzetta.it.

Antrenorul lui Napoli ar putea fi sancționat cu o suspendare de un meci. Aceasta ar putea fi evitată în cazul în care Conte va solicita o înțelegere de recunoaștere a vinovăției care implică o penalizare financiară.

Como va juca în semifinalele Cupei Italiei cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, pe 4 martie (acasă) și 22 aprilie (deplasare). Pentru un loc în finală se vor mai duela Atalanta și învingătoarea meciului dintre Bologna și Lazio.

