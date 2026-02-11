Mesajul lui Angelescu Președintele de la Rapid, după eliminarea giuleștenilor din Cupa României: ce le transmite suporterilor

CFR CLUJ - RAPID 1-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, s-a declarat dezamăgit de eliminarea din Cupa României.

Angelescu e nemulțumit de maniera în care echipa antrenată de Constantin Gâlcă (53 de ani) a tratat prima repriză, în condițiile în care miza meciului era calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.

Victor Angelescu: „Sunt destul de supărat”

„N-am cum să fiu deloc fericit. Până la urmă e un meci de fotbal, dar maniera în care am jucat, cel puțin în prima repriză și până să luăm golul, nu a fost una OK.

Într-adevăr, sunt destul de supărat, pentru că mi-aș fi dorit să mergem mai departe în Cupă.

Chiar dacă am avut un meci dificil, iar CFR este echipa în formă, ar fi trebuit să arătăm altfel.

După primirea golului, am arătat cu totul și cu totul altfel. Am avut foarte multe ocazii. Până să înscriem, am avut două ocazii foarte mari, am dat gol și am avut șansa să facem 2-1, cred că de două ori chiar.

M-aș fi așteptat să avem această atitudine încă de la început, deoarece pentru noi doar victoria era o soluție”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Victor Angelescu: „Strategia corectă era să avem cea mai bună echipă la meciul cu CFR”

Întrebat dacă Gâlcă a gestionat corect „dubla” cu Petrolul (1-1, în campionat) și CFR Cluj (1-1 în Cupă), în ceea ce privește primul „11” trimis în teren, Angelescu a replicat:

„Nu aveam cum să venim cu mai multe rezerve la acest meci, pentru că ar fi însemnat că nu punem atât de mare accent pe Cupă.

Nu aveam cum să știm că nu câștigăm meciul. Dacă știam, jucam cu cei mai buni cu Petrolul.

La momentul respectiv, cred că strategia corectă era să avem cea mai bună echipă la meciul cu CFR. Dar, din păcate, nu am reușit să câștigăm meciul și acum ne mai rămâne să ne axăm pe campionat, să ne îndeplinim obiectivul din campionat.

N-am avut timp să vorbesc (n.r. cu Gâlcă), pentru că eu n-am fost la Cluj, cu ei. O să avem o discuţie, probabil mâine”.

Victor Angelescu: „Avem nevoie de ei”

Președintele giuleștenilor a avut și un mesaj pentru suporteri, cei care s-au declarat dezamăgiți de ieșirea favoriților din Cupă.

„În primul rând, noi suntem într-un sezon cred că foarte bun până acum. Normal că trebuie să fie alături de noi.

Suntem la un punct de locul 1. Am fost tot acest campionat în primele două sau trei. Am fost mult și pe locul 1 și avem șanse reale să ne batem la titlu. Așa că este normal să susțină echipa.

Asta e, am ieșit din Cupă. Nu ne convine.Nici mie nu-mi convine. Mi-aș fi dorit să câștigăm, dar e normal să fie alături de echipă și să dăm tot ce e mai bună la aceste meciuri. Normal că avem nevoie de ei”, a concluzionat Angelescu.

VIDEO. Suporterii Rapidului i-au pus la zid pe jucătorii lui Gâlcă, după eliminarea din Cupa României

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport