NEC Nijmegen - PSV 3-2. Dennis Man (27 de ani) a fost autorul unui nou gol pentru formația din Eindhoven.

Cele două echipe s-au întâlnit, marți, în semifinalele Cupei Olandei, iar internaționalul român a fost din nou la înălțime.

NEC Nijmegen - PSV. Dennis Man, o nouă reușită în tricoul liderului din Olanda

Gazdele au deschis rapid scorul în partida decisivă din Cupă, în minutul 6, însă PSV a reușit să răstoarne rezultatul în doar patru minute.

Saibari a egalat în minutul 16, iar Dennis Man și-a adus echipa în avantaj în minutul 20.

Atacantul român a venit din partea stângă, a pătruns în centru, și-a așezat mingea pe piciorul stâng și a trimis perfect la colțul lung, de la 16 metri, prinzându-l pe picior greșit pe portarul lui NEC.

Cu această reușită, Dennis Man a ajuns la un total de 10 goluri în toate competițiile pentru PSV, fiind la a patra reușită în ultimele 5 apariții pentru liderul din Eredivisie, care se află la 17 puncte deasupra locului 2, ocupat de Feyenoord, cu 9 etape înainte de final.

În cazul unui succes, PSV va întâlni Telstar sau AZ Alkmaar în finala Cupei Olandei.

