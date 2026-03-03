Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!

Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost reținut 24 de ore de Poliție, după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului.

Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, așa cum a relatat anterior GOLAZO.ro, iar o femeie a ajuns în stare gravă la spital, în timp ce jucătorul a plecat de la locul accidentului.

Brigada Rutieră: „Femeia se afla întinsă pe carosabil”

Potrivit surselor GOLAZO.ro, jucătorul ivorian urmează să stea în arestul Poliției pentru 24 de ore.

„Conducătorul autovehiculului a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, a anunțat ulterior Poliția.

Conform Brigăzii Rutiere, Keita a lăsat victima întinsă pe carosabil, contrar spuselor lui Victor Angelescu, care a susținut că jucătorul a oprit o mașină pentru a chema ambulanța.

„La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

La fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut.

Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație.

În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere.

În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției.

În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor”, se arată în comunicatul Poliției.

