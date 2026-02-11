Coelho, îngrijorat Ce îl preocupă pe tehnicianul de la U Craiova înaintea derby-ului din Cupă cu FCSB: „Vom face tot posibilul”

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat partida cu FCSB din grupele Cupei României.

Craiova primește vizita celor de la FCSB de două ori în această săptămână, atât în meciul decisiv din Cupă, cât și în Liga 1.

Filipe Coelho: „Suntem mai îngrijorați de recuperarea jucătorilor decât de adversar”

Tehnicianul portughez este preocupat mai degrabă de recuperarea jucătorilor după derby-ul de luni cu Dinamo, scor 1-1, decât de adversarul dificil.

„Este un meci într-o competiție diferită, e important pentru că e următorul și vom încerca să mergem mai departe în competiție.

Să fiu sincer, suntem mai îngrijorați de recuperarea jucătorilor decât de adversar, pentru că este o perioadă scurtă între meciul trecut și meciul acesta.

Nu am avut foarte mult timp să pregătim meciul din punct de vedere tactic, dar, oricum, ei sunt o echipă cu multe puncte forte, o echipă puternică, cu mulți jucători buni.

Focusul o să fie pe ceea ce trebuie să facem, dar până mâine încercăm să ne recuperăm jucătorii și să vedem care dintre ei sunt apți pentru joc.

Suntem bine, avem două grupuri diferite, încercăm să-i recuperăm pe cei care au jucat mai mult contra lui Dinamo.

Mai avem o sesiune de antrenament mâine dimineață și apoi vedem cine poate juca. Vom face tot posibilul să avansăm în competiție”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Carlos Mora: „Trebuie să arătăm că am muncit. Nu contează cum sunt celelalte echipe”

Jucătorul din Costa Rica pune preț pe importanța derby-ului și vrea ca echipa să demonstreze că antrenamentele nu sunt în zadar.

„Da, pentru mine este un meci foarte important, nu contează în ce competiție se joacă, este foarte important pentru noi.

Trebuie să forțăm, să punem în practică ce facem la antrenament și să le arătam asta suporterilor.

Ei sunt o echipă bună, chiar dacă nu stau prea bine în clasament, dar trebuie să forțăm, să muncim, nu contează cum sunt celelalte echipe. Să urmăm ideea antrenorului și să arătăm că am muncit. Asta e calea”, a declarat Mora.

