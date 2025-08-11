Antonio Sefer, decisiv Fostul jucător de la Rapid a marcat o „dublă” pentru noua sa echipă, Maccabi Bnei Reineh

Antonio Sefer (25 de ani) a înscris primele goluri pentru noua sa formație Maccabi Bnei Reineh.

Fostul jucător de la Rapid a revenit în Israel după scurta perioadă petrecută în Polonia, la Motor Lublin.

Sefer își continuă aventura în Israel, după și-a încheiat înțelegerea cu Hapoel Beer Sheva.

Antonio Sefer, dublă pentru Maccabi Bnei Reineh

Fostul atacant al celor de la Rapid a evoluat deja în 4 partide pentru noua echipă, toate în competiția Toto Cup din Israel.

În ultimul meci, duminică, Sefer a reușit o „dublă” în partida câștigată de Maccabi Bnei Reineh cu scorul de 4-2 în fața celor de la Sakhnin.

Internaționalul român a reușit cele două goluri în interval de doar 6 minute, în repriza secundă ('53 și '60).

Cu această victorie, Bnei Reineh a încheiat pe locul 2 în grupa A a competiției, cu 6 puncte după cele 4 partide.

Sefer va debuta în noul sezon din prima ligă israeliană, alături de echipa sa, pe 23 august, contra celor de la Maccabi Haifa.

100.000 de euro a plătit Maccabi Bnei Raina către Hapoel Beer Sheva pentru transferul lui Sefer

