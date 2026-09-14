Reacție APS, după scandalul de la Csikszereda - Dinamo  Asociația Presei Sportive, mesaj clar și apel la LPF și FRF: „Este o formă de intimidare”

Asociația Presei Sportive din România (APS) a reacționat oficial după incidentul de la meciul dintre Csikszereda și Dinamo, scor 1-3, în urma căruia mai mulți membri ai staffului dinamovist au fost îndepărtați temporar din zona mesei presei.

APS atrage atenția că regulile privind accesul în zona media trebuie aplicate unitar și avertizează că acreditarea nu poate fi folosită pentru a pune presiune pe jurnaliști.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Incidentul a avut loc în timpul primei reprize a partidei de la Miercurea Ciuc.

Joao Bagao, antrenorul secund al lui Dinamo, precum și analiștii video Andrei Bendeac și Iulian Militaru lucrau la masa presei, pe laptopuri, când li s-a transmis de către un oficial al gazdelor că trebuie să părăsească zona. Motivul invocat a fost acela că cei trei nu ar avea calitatea de reprezentanți media.

Reacție APS, după scandalul de la Csikszereda - Dinamo

Situația a devenit tensionată în momentul în care unul dintre reprezentanții forțelor de ordine ar fi încercat să-l tragă de mână pe unul dintre membrii staffului dinamovist.

În cele din urmă, cei trei au părăsit zona, însă au revenit ulterior la masa presei, după ce spațiul în care fuseseră mutați nu le oferea condițiile necesare pentru analiza tehnică a partidei. După revenirea lor, accesul la internet le-a fost oprit.

În comunicatul publicat pe siteul oficial, APS amintește că există un acord încheiat cu Liga Profesionistă de Fotbal care stabilește clar condițiile de acces și de lucru pentru reprezentanții media.

Asociația subliniază că sectorul destinat presei trebuie să fie rezervat reprezentanților media, dar atrage atenția și asupra unei situații pe care o consideră contradictorie: la partida de la Miercurea Ciuc, în zona presei s-ar fi aflat suporteri ai echipei gazdă, inclusiv copii, iar unii purtau fulare cu însemnele Csikszeredei.

În opinia APS, un club nu poate invoca regulamentul pentru a îndepărta anumite persoane din zona media în timp ce tolerează accesul propriilor suporteri în același spațiu.

Acordul dintre APS și LPF prevede că sectorul media este destinat exclusiv reprezentanților presei și că jurnaliștii trebuie să își poată desfășura activitatea într-un mediu sigur, civilizat, fără să fie intimidați, împiedicați sau agresați.

Cel mai dur punct din comunicatul APS se referă la informațiile potrivit cărora mai mulți jurnaliști ar fi fost amenințați de oficiali ai clubului din Miercurea Ciuc că nu vor mai primi acreditări la viitoarele meciuri dacă vor relata despre conflictul de la masa presei.

APS califică o asemenea situație drept o formă de intimidare și insistă că acreditarea nu poate fi transformată într-o recompensă pentru articole favorabile sau într-un instrument pentru sancționarea jurnaliștilor care relatează lucruri incomode.

GOLAZO.ro a relatat că reporterul publicației care a filmat scena, precum și jurnaliști Pro TV aflați la fața locului, au fost avertizați că riscă să nu mai primească acreditări la meciurile disputate de Csikszereda.

Problema nu se limitează la Csikszereda

Asociația Presei Sportive mai menționează că incidentul de la Miercurea Ciuc nu este un caz izolat. APS a primit, în ultima perioadă, și alte sesizări referitoare la relația dintre cluburi și jurnaliști.

În cazul Rapidului, asociația spune că mai mulți fotoreporteri ar fi fost avertizați în legătură cu posibilitatea retragerii acreditării dacă filmează, după meciuri, interacțiunile dintre jucători și suporteri.

APS mai menționează sesizări privind solicitarea unor fotografii realizate de freelanceri pentru a fi folosite gratuit de club și cazul Chindiei Târgoviște, unde unor jurnaliști locali li s-ar fi refuzat acreditarea pe motiv că nu ar fi suficient de „prietenoși” cu clubul.

APS, apel la LPF și FRF

În final, Asociația Presei Sportive solicită public Ligii Profesioniste de Fotbal și Federației Române de Fotbal să analizeze situațiile semnalate și să se asigure că regulamentele și acordurile existente sunt respectate de toate cluburile.

Totodată, APS cere cluburilor să înțeleagă că accesul presei la evenimentele sportive și posibilitatea jurnaliștilor de a-și face meseria fără presiuni reprezintă o chestiune care depășește un simplu conflict punctual de la masa presei.

Mai jos, comunicatul integral al APS:

Asociația Presei Sportive din România semnalează o serie de derapaje în relația unor cluburi cu reprezentanții mass-media și solicită respectarea regulamentelor, a libertății presei și a dreptului jurnaliștilor de a-și exercita profesia fără intimidări, condiționări sau presiuni.

Evenimentele petrecute la meciul Csíkszereda – Dinamo, disputat la Miercurea Ciuc, readuc în discuție o problemă asupra căreia APS și Liga Profesionistă de Fotbal au convenit deja reguli foarte clare: „Accesul în sectorul dedicat reprezentanților media, dar și în alte zone având scopuri similare (sală de conferințe, zonă mixtă, etc), va fi permis DOAR reprezentanților media, nu altor invitați, influenceri, creatori de conținut non-jurnalistic, vloggeri, reprezentanți ai clubului ori ai partenerilor, rude, suporteri, sponsori etc”.

În practică, unele cluburi joacă la limita regulamentului și permit accesul unor membri ai clubului, strecurați sub protecția paragrafului care stipulează că „Excepție fac reprezentanții media desemnați de club și care, la data evenimentului, au în mod obligatoriu un raport contractual în vigoare cu clubul”.

Problemele de la Miercurea Ciuc

Mai mult, la partida de vineri, clubul gazdă a permis accesul unor suporteri, inclusiv copii, în sectorul presei. Unii dintre ei purtau chiar fulare cu însemnele echipei, ceea ce reprezintă o încălcare evidentă a acordului semnat de LPF. Un club nu poate invoca regulamentul pentru a îndepărta pe cineva din zona presei și, în același timp, să îl ignore atunci când își aduce acolo propriii susținători. Regulile trebuie aplicate unitar și fără excepții arbitrare.

Mult mai gravă este informația potrivit căreia mai mulți jurnaliști au fost amenințați de oficiali ai clubului din Miercurea Ciuc că nu vor mai fi acreditați la meciurile viitoare dacă relatează despre conflictul produs la masa presei.

Avem de-a face cu o formă inadmisibilă de intimidare a presei. Acreditarea nu este o recompensă pentru articole favorabile și nici un privilegiu acordat jurnaliștilor „cuminți”.

Nu este un caz izolat

APS a primit în ultima perioadă și alte sesizări privind practici îngrijorătoare în relația unor cluburi cu jurnaliștii acreditați.

În cazul clubului Rapid București, mai mulți fotoreporteri au fost avertizați în legătură cu posibilitatea retragerii acreditării atunci când documentează video, după încheierea partidelor, interacțiunile dintre jucători și suporteri pe stadion, în special în situațiile în care imaginile pot surprinde manifestări sau scandări triviale, incomode pentru club.

APS consideră că un club nu poate utiliza procedura de acreditare pentru a controla ce anume documentează presa din realitatea unui eveniment sportiv, uneori inclusiv după terminarea acestuia. Dacă un comportament al propriilor jucători generează imagini neplăcute, soluția este educarea propriilor angajați, nu împiedicarea jurnaliștilor să surprindă eventualele derapaje.

De asemenea, APS a fost sesizată în legătură cu situații în care fotoreporterilor freelanceri li s-a solicitat să predea clubului, cu titlu gratuit, fotografiile realizate la meciuri, pentru a fi folosite pe conturile de comunicare ale Rapidului. În caz contrar, șansele de a obține acreditare sunt minime. O astfel de practică este inacceptabilă și nedemnă de un club cu anvergură.

De asemenea, în Liga a doua, Chindia Târgoviște a refuzat acreditarea unor jurnaliști locali, acuzați că nu sunt prietenoși cu clubul.

Presa nu are obligația de a cosmetiza realitatea pentru a proteja imaginea unui club. Rolul jurnalistului este acela de a relata ceea ce vede și ceea ce consideră relevant pentru public.

Solicitările APS

Asociația Presei Sportive din România solicită public Ligii Profesioniste de Fotbal și Federației Române de Fotbal să analizeze aceste situații și să se asigure că prevederile regulamentelor și ale acordurilor încheiate cu APS sunt respectate de toate cluburile afiliate.

În același timp, APS cere cluburilor să respecte nu doar regulamentele, ci și un principiu elementar într-o societate democratică: presa trebuie să își poată face meseria liber, într-un mediu sigur și fără presiuni.

Consiliul APS

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport