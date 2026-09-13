„Fără logică” Andrei Nicolescu, despre incidentele de la masa presei în timpul meciului Csikszereda - Dinamo
Andrei Nicolescu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Fără logică” Andrei Nicolescu, despre incidentele de la masa presei în timpul meciului Csikszereda - Dinamo

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 21:54
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Joao Bagao, Andrei Bendeac și Iulian Militaru, membri ai staffului „câinilor” făceau analiza meciului în timp real, însă în prima repriză au fost anunțați de un reprezentant al gazdelor că trebuie să părăsească zona.

Situația a devenit din ce în ce mai tensionată, iar la un moment dat un steward a încercat să-l tragă de mână pe unul dintre membrii staffului dinamovist.

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Andrei Nicolescu, despre incidentele de la masa presei, la Csikszereda - Dinamo: „O chestiune fără logică”

Oficialul „câinilor” a dezvăluit că totul a pornit după ce unul dintre analiștii roș-albilor s-a bucurat la golul trei marcat de favoriți.

Nicolescu susține că intervenția oamenilor de ordine nu a fost una justificată.

„Pur și simplu doar așa, ca să șicaneze, dar asta arată că frica de Dinamo e din ce în ce mai mare. Unul dintre analiști s-a bucurat când am dat al treilea gol.

Un om care era în față, la masa presei, separat, teoretic, printre stewarzi, cumva s-a întors și a vorbit ceva, nu i-a plăcut bucuria analistului și au intervenit oamenii de pază, care i-au gonit. A fost o chestiune d-asta fără logică.

Au înțeles că oamenii sunt oficiali, că trebuie să aibă un tratament corect, dar le-au tăiat netul, ca să nu-și mai poată face treaba (n.r. râde). Au venit mai mulți stewarzi să-i ridice de acolo, să le ia calculatoarele. Toate astea sunt șicane care n-ar trebui să existe.

Oficial vorbind, cluburile ar trebui să se respecte. Oamenii care lucrează în club ar trebui să respecte mai mult. Ce e cu suporterii e total diferit, înțelegem emoțiile, dar între oficiali n-ar trebui să existe așa ceva.

Anul ăsta au fost, totuși, mult mai civilizați decât anul trecut”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.

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