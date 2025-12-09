Reprezentați în Europa Cinci brigăzi românești, delegate la dueluri din Europa League și Conference League » Ce meci va arbitra Istvan Kovacs

Cinci brigăzi de arbitri din România vor oficia la meciuri din cupele europene, în această săptămână.

Patru dintre cele cinci partide pe care le vor arbitra brigăzile românești se vor disputa în Europa League, iar una va fi în Conference League.

Cinci brigăzi din România vor arbitra în cupele europene

Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român, va conduce partida dintre Celtic Glasgow și AS Roma , din Europa League. „Centralul” va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce în camera VAR se va afla Cătălin Popa.

Marian Barbu va arbitra în Germania, la partida dintre Stuttgart și Maccabi Tel Aviv, duel programat joi, 11 decembrie, de la 19:45. Asistenții săi vor fi Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Florin Andrei.

La partida dintre Ludogorets și PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, Horațiu Feșnic se va afla la centru, fiind ajutat de la margine de Valentin Avram și Alexandru Cerei. În camera VAR se vor afla Ovidiu Hațegan și Sorin Costreie, iar rezervă va fi Rareș Vidican.

Ionuț Radu, arbitrat de Radu Petrescu

La partida dintre Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, și Bologna, Radu Petrescu se va afla la centru. Brigada îi mai cuprinde și pe asistenții Radu Ghinguleac și Alexandru Vodă, dar și pe Cristian Moldoveanu, arbitru de rezervă.

În camera VAR se va afla Marcel Bîrsan, dar și englezul Darren England.

La duelul dintre Lech Poznan și Mainz, din Conference League, Andrei Chivulete a fost delegat la centru. Acesta va fi ajutat de Marius Badea și Cristian Ilinca, în timp ce al patrulea oficial va fi George Roman.

În camera VAR, Sebastian Colțescu va face echipă cu Cristina Trandafir.

