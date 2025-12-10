Liga Campionilor Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico

- Interul lui Cristi Chivu a pierdut dramatic partida cu Liverpool, scor 0-1, după un penalty acordat în ultimele minute.
- PSV, echipa la care joacă Dennis Man, a fost învinsă de Atletico Madrid pe teren propriu, scor 2-3.
După un meci echilibrat pe „Giuseppe Meazza”, formația pregătită de Chivu a pierdut pe final de meci, după un gol marcat dintr-un penalty acordat cu VAR, decizie contestată de gruparea italiană.
Alessandro Bastoni l-a tras de tricou pe Florian Wirtz, iar „centralul” a decis să arate punctul cu VAR, după ce a revăzut faza la monitor. Cei de la Inter au considerat că tragerea nu a avut o intensitate ridicată.
Este al doilea meci pe care Inter îl pierde în ultimele minute, în Liga Campionilor. La precedenta partidă, cea cu Atletico Madrid, scor 1-2, „nerazzurrii” au primit gol în minutul 90+3 și au plecat fără niciun punct din capitala Spaniei.
Dennis Man, celălalt român care a fost implicat în această seară de Champions League, a început meciul cu Atletico pe banca de rezerve. Intrat pe teren în minutul 59, nu a reușit să își pună amprenta asupra jocului.
Inter Milano - Liverpool 0-1
- A marcat: Szoboszlai ('88)
PSV - Atletico Madrid 2-3
- Au marcat: Til ('10), Pepi ('85) / Alvarez ('37), Hancko ('52), Sorloth ('56)
- Dennis Man a intrat pe teren în minutul 59, atunci când l-a înlocuit pe Paul Wanner.
Barcelona - Frankfurt 2-1
- Au marcat: Kounde ('50, 53) / Knauff ('21)
Atalanta - Chelsea 2-1
- Au marcat: Scamacca ('55), De Ketelaere ('83) / Joao Pedro ('25)
Monaco - Galatasaray 1-0
- A marcat: Balogun ('68)
Union Saint-Gilloise - Marseille 2-3
- Au marcat: Khalaili ('5, '73) / Paixao ('15), Greenwood ('41, '58)
Tottenham - Slavia Praga 3-0
- Au marcat: Zima ('26, autogol), Kudus ('50, pen.), Simons ('79, pen.)
Bayern - Sporting 3-1
- Au marcat: Gnabry ('65), Karl ('69), Tah ('77) / Kimmich ('54, autogol)
Kairat Almaty - Olympiacos 0-1
- A marcat: Martins ('73)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|5
|15
|2
|Bayern
|6
|15
|3
|Atalanta
|6
|13
|4
|PSG
|5
|12
|5
|Inter
|6
|12
|6
|Real Madrid
|5
|12
|7
|Atletico Madrid
|6
|12
|8
|Liverpool
|6
|12
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Tottenham
|6
|11
|10
|Dortmund
|6
|10
|11
|Chelsea
|6
|10
|12
|Manchester City
|5
|10
|13
|Sporting
|6
|10
|14
|Barcelona
|6
|10
|15
|Newcastle
|5
|9
|16
|Marseille
|6
|9
|17
|Galatasaray
|6
|9
|18
|Monaco
|6
|9
|19
|PSV
|6
|8
|20
|Leverkusen
|5
|8
|21
|Qarabag
|5
|7
|22
|Napoli
|5
|7
|23
|Juventus
|5
|6
|24
|Pafos
|5
|6
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Royale Union SG
|6
|6
|26
|Olympiacos
|6
|5
|27
|Club Brugge
|5
|4
|28
|Athletic Bilbao
|5
|4
|29
|Copenhaga
|5
|4
|30
|Frankfurt
|6
|4
|31
|Benfica
|5
|3
|32
|Slavia Praga
|6
|3
|33
|Bodo/Glimt
|5
|2
|34
|Villarreal
|5
|1
|35
|Kairat
|5
|1
|36.
|Ajax
|5
|0