Liga Campionilor Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico

Interul lui Cristi Chivu a pierdut dramatic partida cu Liverpool, scor 0-1, după un penalty acordat în ultimele minute.

PSV, echipa la care joacă Dennis Man, a fost învinsă de Atletico Madrid pe teren propriu, scor 2-3.

După un meci echilibrat pe „Giuseppe Meazza”, formația pregătită de Chivu a pierdut pe final de meci, după un gol marcat dintr-un penalty acordat cu VAR, decizie contestată de gruparea italiană.

Alessandro Bastoni l-a tras de tricou pe Florian Wirtz, iar „centralul” a decis să arate punctul cu VAR, după ce a revăzut faza la monitor. Cei de la Inter au considerat că tragerea nu a avut o intensitate ridicată.

Este al doilea meci pe care Inter îl pierde în ultimele minute, în Liga Campionilor. La precedenta partidă, cea cu Atletico Madrid, scor 1-2, „nerazzurrii” au primit gol în minutul 90+3 și au plecat fără niciun punct din capitala Spaniei.

Dennis Man, celălalt român care a fost implicat în această seară de Champions League, a început meciul cu Atletico pe banca de rezerve. Intrat pe teren în minutul 59, nu a reușit să își pună amprenta asupra jocului.

Inter Milano - Liverpool 0-1

A marcat: Szoboszlai ('88)

PSV - Atletico Madrid 2-3

Au marcat: Til ('10), Pepi ('85) / Alvarez ('37), Hancko ('52), Sorloth ('56)

Dennis Man a intrat pe teren în minutul 59, atunci când l-a înlocuit pe Paul Wanner.

Barcelona - Frankfurt 2-1

Au marcat: Kounde ('50, 53) / Knauff ('21)

Atalanta - Chelsea 2-1

Au marcat: Scamacca ('55), De Ketelaere ('83) / Joao Pedro ('25)

Monaco - Galatasaray 1-0

A marcat: Balogun ('68)

Union Saint-Gilloise - Marseille 2-3

Au marcat: Khalaili ('5, '73) / Paixao ('15), Greenwood ('41, '58)

Tottenham - Slavia Praga 3-0

Au marcat: Zima ('26, autogol), Kudus ('50, pen.), Simons ('79, pen.)

Bayern - Sporting 3-1

Au marcat: Gnabry ('65), Karl ('69), Tah ('77) / Kimmich ('54, autogol)

Kairat Almaty - Olympiacos 0-1

A marcat: Martins ('73)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 5 15 2 Bayern 6 15 3 Atalanta 6 13 4 PSG 5 12 5 Inter 6 12 6 Real Madrid 5 12 7 Atletico Madrid 6 12 8 Liverpool 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Tottenham 6 11 10 Dortmund 6 10 11 Chelsea 6 10 12 Manchester City 5 10 13 Sporting 6 10 14 Barcelona 6 10 15 Newcastle 5 9 16 Marseille 6 9 17 Galatasaray 6 9 18 Monaco 6 9 19 PSV 6 8 20 Leverkusen 5 8 21 Qarabag 5 7 22 Napoli 5 7 23 Juventus 5 6 24 Pafos 5 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Royale Union SG 6 6 26 Olympiacos 6 5 27 Club Brugge 5 4 28 Athletic Bilbao 5 4 29 Copenhaga 5 4 30 Frankfurt 6 4 31 Benfica 5 3 32 Slavia Praga 6 3 33 Bodo/Glimt 5 2 34 Villarreal 5 1 35 Kairat 5 1 36. Ajax 5 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport