Liga Campionilor Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico
Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico

alt-text Ștefan Neda , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 00:21
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 01:32
  • Interul lui Cristi Chivu a pierdut dramatic partida cu Liverpool, scor 0-1, după un penalty acordat în ultimele minute.
  • PSV, echipa la care joacă Dennis Man, a fost învinsă de Atletico Madrid pe teren propriu, scor 2-3.

După un meci echilibrat pe „Giuseppe Meazza”, formația pregătită de Chivu a pierdut pe final de meci, după un gol marcat dintr-un penalty acordat cu VAR, decizie contestată de gruparea italiană.

Alessandro Bastoni l-a tras de tricou pe Florian Wirtz, iar „centralul” a decis să arate punctul cu VAR, după ce a revăzut faza la monitor. Cei de la Inter au considerat că tragerea nu a avut o intensitate ridicată.

Este al doilea meci pe care Inter îl pierde în ultimele minute, în Liga Campionilor. La precedenta partidă, cea cu Atletico Madrid, scor 1-2, „nerazzurrii” au primit gol în minutul 90+3 și au plecat fără niciun punct din capitala Spaniei.

Dennis Man, celălalt român care a fost implicat în această seară de Champions League, a început meciul cu Atletico pe banca de rezerve. Intrat pe teren în minutul 59, nu a reușit să își pună amprenta asupra jocului.

Inter Milano - Liverpool 0-1

  • A marcat: Szoboszlai ('88)

PSV - Atletico Madrid 2-3

  • Au marcat: Til ('10), Pepi ('85) / Alvarez ('37), Hancko ('52), Sorloth ('56)
  • Dennis Man a intrat pe teren în minutul 59, atunci când l-a înlocuit pe Paul Wanner.

Barcelona - Frankfurt 2-1

  • Au marcat: Kounde ('50, 53) / Knauff ('21)

Atalanta - Chelsea 2-1

  • Au marcat: Scamacca ('55), De Ketelaere ('83) / Joao Pedro ('25)

Monaco - Galatasaray 1-0

  • A marcat: Balogun ('68)

Union Saint-Gilloise - Marseille 2-3

  • Au marcat: Khalaili ('5, '73) / Paixao ('15), Greenwood ('41, '58)

Tottenham - Slavia Praga 3-0

  • Au marcat: Zima ('26, autogol), Kudus ('50, pen.), Simons ('79, pen.)

Bayern - Sporting 3-1

  • Au marcat: Gnabry ('65), Karl ('69), Tah ('77) / Kimmich ('54, autogol)

Kairat Almaty - Olympiacos 0-1

  • A marcat: Martins ('73)

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal515
2Bayern615
3Atalanta613
4PSG 512
5Inter 612
6Real Madrid512
7Atletico Madrid 612
8Liverpool 612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Tottenham 611
10Dortmund 610
11Chelsea 610
12Manchester City510
13Sporting 610
14Barcelona 610
15Newcastle 59
16Marseille 69
17Galatasaray69
18Monaco69
19PSV 68
20Leverkusen58
21Qarabag 57
22Napoli 57
23Juventus56
24Pafos56
Zona echipelor eliminate⤵️
25Royale Union SG66
26Olympiacos 65
27Club Brugge 54
28Athletic Bilbao 54
29Copenhaga54
30Frankfurt64
31Benfica 53
32Slavia Praga 63
33Bodo/Glimt52
34Villarreal51
35Kairat51
36.Ajax50

