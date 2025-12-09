„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Neymar
Diverse

„Neymar, ia genunchiul meu!” VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 16:57
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 17:31
  • În cadrul unui antrenament, un fan al lui Santos a glumit cu Neymar (33 de ani), care se confruntă cu probleme la genunchi. Răspunsul dat de brazilian a stârnit râsete.
  • Chiar dacă este accidentat la genunchi, Neymar a continuat să joace și a făcut-o chiar foarte bine.

Jucătorul lui Santos s-a accidentat în partida de pe 20 noiembrie dintre Santos și Mirassol, 1-1.

S-a spus atunci că Neymar ar fi putut rata toate meciurile echipei sale rămase în acest an.

„Dă-ne afară pe toți!” / „Idiot nenorocit” Jucătorii lui Real Madrid au sărit la arbitri: „Uită-te unde ești, trebuie să arăți respect!”
Citește și
„Dă-ne afară pe toți!” / „Idiot nenorocit” Jucătorii lui Real Madrid au sărit la arbitri: „Uită-te unde ești, trebuie să arăți respect!”
Citește mai mult
„Dă-ne afară pe toți!” / „Idiot nenorocit” Jucătorii lui Real Madrid au sărit la arbitri: „Uită-te unde ești, trebuie să arăți respect!”

VIDEO. Un fan: „Ia genunchiul meu”. Ce răspuns a dat Neymar

Chiar dacă e accidentat și i-a fost recomandat să stea departe de teren, Neymar a ignorat sfaturile medicilor și a continuat să joace.

În ultimele trei partide ale lui Santos, Neymar a bifat aproape toate minutele și a marcat 4 goluri, reușind și o pasă de gol.

În timpul unui antrenament, un fan a strigat către Neymar și i-a spus că îi dă genunchiul său pentru a scăpa de probleme. În glumă, starul brazilian a spus că are nevoie de doi genunchi sănătoși:

Fan: Hei, Neymar! Ia genunchiul meu!

Neymar: Am nevoie de doi.

Fan: Poți să îi iei pe amândoi, nu-i nimic”, a fost dialogul dintre cei doi.

@cbssportsgolazo

A Santos fan offered Neymar his knee just so he can keep playing and Neymar told him he needs both 😭😅 🎥 / @gustavolimawalk

♬ original sound - CBS Sports Golazo

Neymar, evoluții solide, chiar dacă e accidentat

După ce a suferit accidentarea la genunchi pe 20 noiembrie, în meciul cu Mirassol, Neymar a continuat să joace.

În următoarea partidă, cu Internacional, scor 1-1, de pe 25 noiembrie, brazilianul a lipsit, dar a revenit în meciul cu Sport Recife, de pe 29 noiembrie.

Santos a câștigat partida de atunci cu 3-0, iar Neymar a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. Brazilianul a deschis scorul în minutul 25, iar în minutul 67, la golul trei, a pasat decisiv pentru Joao Schimdt.

În următorul meci de campionat, cu Juventude, de pe 4 decembrie, Neymar a strălucit. Santos a câștigat tot cu 3-0, toate golurile fiind marcate de Neymar.

Neymar a punctat de trei ori în 17 minute, reușind primul său hat-trick după aproape patru ani.

În ultima partidă a anului pentru Santos, de pe 7 decembrie, împotriva lui Cruzeiro, scor 3-0, Neymar a fost integralist, dar nu a mai reușind să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

În urma contribuției sale, Neymar a ajutat-o pe Santos să evite zona retrogradării din campionatul Braziliei. Echipa unde joacă fostul atacant al Barcelonei s-a clasat pe locul 12, cu 47 de puncte după 38 de meciuri.

30 de meciuri
și 11 goluri a bifat Neymar în acest sezon pentru Santos

Lacrimile lui Neymar: „Nu eram sigur că voi putea reveni”

După ce a ajutat pe Santos să evite retrogradarea, Neymar a dezvăluit cât de greu a fost acest an pentru el.

„În acest sezon, sănătatea mea mintală a atins punctul cel mai de jos. Nu eram sigur că voi putea reveni. Sprijinul antrenorului, al coechipierilor și al familiei mele a însemnat totul pentru mine. Fără ei, nu știu unde aș fi acum.

Acum am nevoie de odihnă. După operație, mă voi concentra pe recuperare. Am trecut prin atât de multe în acest an și am nevoie doar de puțină liniște.

Apoi voi da totul pentru a fi pregătit pentru Cupa Mondială. Dacă Dumnezeu va vrea, voi reveni mai puternic și mai pregătit”, a spus Neymar pentru SportBuzz.

@sportbuzzbr EMOÇÃO! 🤍🖤 Neymar chorou bastante após salvar o Santos do rebaixamento e revelou que precisou de ajuda para cuidar da saúde mental. 📽 Reprodução/@neymarjrsiteoficial #neymar #santos #futebol ♬ som original - SportBuzz

Citește și

Rapid și-a stabilit cantonamentul de iarnă  Unde și când vor efectua giuleștenii stagiul de pregătire
Superliga
16:29
Rapid și-a stabilit cantonamentul de iarnă Unde și când vor efectua giuleștenii stagiul de pregătire
Citește mai mult
Rapid și-a stabilit cantonamentul de iarnă  Unde și când vor efectua giuleștenii stagiul de pregătire
Performanțe de excepție ale sportivilor paralimpici români susținuți de Betano
Publicitate
15:54
Performanțe de excepție ale sportivilor paralimpici români susținuți de Betano
Citește mai mult
Performanțe de excepție ale sportivilor paralimpici români susținuți de Betano

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
FAN accidentare santos neymar
Știrile zilei din sport
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
Înot
09.12
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu când nu ești recompensat”
Citește mai mult
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Liga Campionilor
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Citește mai mult
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Nationala
09.12
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Citește mai mult
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Superliga
09.12
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Citește mai mult
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
09:58
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool:  „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
09:25
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Top stiri din sport
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Superliga
09.12
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Citește mai mult
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Stranieri
09.12
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Citește mai mult
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Superliga
09.12
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Citește mai mult
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Handbal
09.12
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Citește mai mult
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share