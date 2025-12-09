„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos

În cadrul unui antrenament, un fan al lui Santos a glumit cu Neymar (33 de ani), care se confruntă cu probleme la genunchi. Răspunsul dat de brazilian a stârnit râsete.

Chiar dacă este accidentat la genunchi, Neymar a continuat să joace și a făcut-o chiar foarte bine.

Jucătorul lui Santos s-a accidentat în partida de pe 20 noiembrie dintre Santos și Mirassol, 1-1.

S-a spus atunci că Neymar ar fi putut rata toate meciurile echipei sale rămase în acest an.

VIDEO. Un fan: „Ia genunchiul meu”. Ce răspuns a dat Neymar

Chiar dacă e accidentat și i-a fost recomandat să stea departe de teren, Neymar a ignorat sfaturile medicilor și a continuat să joace.

În ultimele trei partide ale lui Santos, Neymar a bifat aproape toate minutele și a marcat 4 goluri, reușind și o pasă de gol.

În timpul unui antrenament, un fan a strigat către Neymar și i-a spus că îi dă genunchiul său pentru a scăpa de probleme. În glumă, starul brazilian a spus că are nevoie de doi genunchi sănătoși:

„Fan: Hei, Neymar! Ia genunchiul meu!

Neymar: Am nevoie de doi.

Fan: Poți să îi iei pe amândoi, nu-i nimic”, a fost dialogul dintre cei doi.

@cbssportsgolazo A Santos fan offered Neymar his knee just so he can keep playing and Neymar told him he needs both 😭😅 🎥 / @gustavolimawalk ♬ original sound - CBS Sports Golazo

Neymar, evoluții solide, chiar dacă e accidentat

După ce a suferit accidentarea la genunchi pe 20 noiembrie, în meciul cu Mirassol, Neymar a continuat să joace.

În următoarea partidă, cu Internacional, scor 1-1, de pe 25 noiembrie, brazilianul a lipsit, dar a revenit în meciul cu Sport Recife, de pe 29 noiembrie.

Santos a câștigat partida de atunci cu 3-0, iar Neymar a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. Brazilianul a deschis scorul în minutul 25, iar în minutul 67, la golul trei, a pasat decisiv pentru Joao Schimdt.

ELE VOLTOU! Neymar abre o placar na Vila Belmiro: Santos 1x0 Sport pic.twitter.com/p8oxMo2dbB — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) November 29, 2025

În următorul meci de campionat, cu Juventude, de pe 4 decembrie, Neymar a strălucit. Santos a câștigat tot cu 3-0, toate golurile fiind marcate de Neymar.

Neymar a punctat de trei ori în 17 minute, reușind primul său hat-trick după aproape patru ani.

În ultima partidă a anului pentru Santos, de pe 7 decembrie, împotriva lui Cruzeiro, scor 3-0, Neymar a fost integralist, dar nu a mai reușind să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

În urma contribuției sale, Neymar a ajutat-o pe Santos să evite zona retrogradării din campionatul Braziliei. Echipa unde joacă fostul atacant al Barcelonei s-a clasat pe locul 12, cu 47 de puncte după 38 de meciuri.

30 de meciuri și 11 goluri a bifat Neymar în acest sezon pentru Santos

Lacrimile lui Neymar: „Nu eram sigur că voi putea reveni”

După ce a ajutat pe Santos să evite retrogradarea, Neymar a dezvăluit cât de greu a fost acest an pentru el.

„În acest sezon, sănătatea mea mintală a atins punctul cel mai de jos. Nu eram sigur că voi putea reveni. Sprijinul antrenorului, al coechipierilor și al familiei mele a însemnat totul pentru mine. Fără ei, nu știu unde aș fi acum.

Acum am nevoie de odihnă. După operație, mă voi concentra pe recuperare. Am trecut prin atât de multe în acest an și am nevoie doar de puțină liniște.

Apoi voi da totul pentru a fi pregătit pentru Cupa Mondială. Dacă Dumnezeu va vrea, voi reveni mai puternic și mai pregătit”, a spus Neymar pentru SportBuzz.

