„Reparat” doar pe Facebook FOTO: Cubul Arenei Naționale, probleme vizibile la FCSB - Petrolul

Cubul de la Arena Națională nu funcționează nici acum la parametri normali.

La meciul FCSB-Petrolul, mai multe zone ale ecranelor au rămas negre, iar imaginea a fost fragmentată în numeroase puncte.

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Problemele sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât Primăria Capitalei anunța în urmă cu doar câteva zile că tabela fusese reparată.

Întrebată pe Facebook de un suporter când va fi remediată situația cubului, instituția a răspuns: „L-am reparat în iulie”.

Se aprinde, dar funcționează parțial

Imaginile surprinse luni seară de GOLAZO.ro arată însă altceva.

Defecțiunile sunt evidente inclusiv atunci când sunt afișate siglele FCSB și Petrolul, dar și în momentul în care pe cub apare scorul partidei.

În continuare multe zone negre, pixeli arși pe toate cele 4 fețe. Cele mai grave probleme sunt pe partea dinspre zona VIP unde în dreptul scorului sunt probleme majore.

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