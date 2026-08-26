Saga a trecut, ce urme au rămas FOTO+VIDEO din dronă » Arena Națională arată ca un șantier. Începe cursa pentru salvarea gazonului +12 foto
Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Saga a trecut, ce urme au rămas FOTO+VIDEO din dronă » Arena Națională arată ca un șantier. Începe cursa pentru salvarea gazonului

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 16:15
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 16:15
  • Weekendul trecut, Arena Națională a găzduit SAGA, ultimul mare festival al anului programat pe cel mai mare stadion al țării.
  • La câteva zile după încheierea evenimentului, urmele sunt evidente: echipele tehnice lucrează la demontarea ultimelor elemente ale scenelor și instalațiilor uriașe ridicate pe suprafața arenei.
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GOLAZO.ro a fost la Arena Națională, iar imaginile surprinse din dronă arată dimensiunea operațiunii, dar și a daunelor.

Într-o peluză sunt încă ridicate structurile metalice masive care au susținut scena, în timp ce cablurile și instalațiile tehnice traversează stadionul.

În exterior continuă, de asemenea, demontarea și încărcarea echipamentelor.

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Gazonul de pe Arena Națională, refăcut după Saga

Cele mai mari probleme sunt însă la nivelul terenului. Gazonul poartă urmele festivalului și ale structurilor care l-au acoperit: suprafețe întinse sunt îngălbenite sau aproape lipsite de iarbă, iar diferențele dintre zonele încă acoperite și cele afectate sunt vizibile chiar și de la mare înălțime.

Pe teren au intrat deja utilajele. Mai multe tractoare și echipamente speciale lucrează simultan, iar operațiunea de refacere a suprafeței de joc va continua în perioada următoare.

Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (12 imagini)

Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Practic, terenul trebuie readus la standardele necesare pentru a putea găzdui din nou meciuri de fotbal. Ceea ce nu va fi ușor și probabil va dura.

Arena Națională nu revine curând la fotbal

Chiar dacă Saga a fost ultimul mare festival al anului, Arena Națională nu va redeveni imediat disponibilă pentru fotbal.

Stadionul urmează să găzduiască și alte evenimente, printre care Asia Fest, în curtea arenei, și Comic Con, la interior.

Cel mai probabil abia la finalul lunii septembrie Arena Națională va fi din nou a fotbalului.

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