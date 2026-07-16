Anglia, umilită! A cedat complet după ce a deschis scorul cu Argentina. Posesia înregistrată de englezi până la final, ireală +33 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Anglia, umilită! A cedat complet după ce a deschis scorul cu Argentina. Posesia înregistrată de englezi până la final, ireală

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 10:34
  • Anglia - Argentina 1-2. Englezii au ratat calificarea în finala CM 2026, deși au condus pe tabelă aproape toată repriza secundă.
  • Naționala pregătită de Thomas Tuchel (52 de ani) a pierdut complet controlul jocului după golul înscris de Anthony Gordon (25 de ani), în minutul 55.
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Presiunea pusă de Argentina pe finalul partidei a dat roade. Enzo Fernandez a restabilit egalitatea în minutul 85, iar Lautaro Martinez a înscris golul calificării în finală, în minutul 90+2. Lionel Messi a pasat decisiv la ambele reușite.

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Anglia - Argentina 1-2. Statistica devastatoare a englezilor din finalul meciului

După ce au deschis scorul în minutul 55, englezii au pierdut treptat controlul partidei, în urma presiunii puse de Argentina lui Lionel Messi.

Campioana mondială a asaltat în mod constant poarta apărată de Jordan Pickford și, până la finalul meciului, englezii au atins mingea foarte rar.

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șuturi a trimis Argentina spre poarta Angliei. 5 au fost pe poartă. 610 pase au trimis Messi și compania, din care 549 au fost finalizate. Anglia: 353 în total, din care 293 au ajuns la destinație

Acest lucru se poate observa și în statisticile meciului. Între minutele 55 și 90+2, de la golul înscris de Gordon și până la reușita decisivă a lui Lautaro Martinez, Anglia a avut o posesie medie de doar 12%!

Argentina a controlat a doua parte a reprizei secunde, având 88% posesie, conform Opta.

Nu este singura bornă negativă înregistrată de Anglia. Începând cu anul 1988, britanicii au fost eliminați în fazele eliminatorii ale CM de fiecare dată când au întâlnit o națională aflată în Top 10 al clasamentului FIFA.

De 7 ori s-a întâmplat acest lucru, până în prezent.

În momentul actual, Argentina este lider în clasamentul FIFA, iar Anglia se află pe poziția a patra. Spania, cealaltă finalistă de la CM 2026, ocupă locul al doilea, în timp ce Franța este pe 3.

Statisticile meciului Anglia - Argentina 1-2, conform Sofascore:

  • Posesia mingii: Anglia (36%) - Argentina (64%)
  • Șuturi: 5/15
  • Șuturi pe poartă: 2/5
  • Cornere: 1/6
  • Pase: 353/610
  • Deposedări: 8/12

FOTO. Golul înscris de Enzo Fernandez

Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1
Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (33 imagini)

Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1 Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1 Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1 Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1 Golul marcat de Enzo Fernández în minutul 85 al meciului Anglia - Argentina. Foto: captură Antena 1
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În urma victoriei imense obținute miercuri la Atlanta, Argentina s-a calificat în finala CM 2026, acolo unde o va întâlni pe Spania.

Meciul va avea loc duminică, de la ora 22:00, și va transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Argentina se va lupta pentru al patrulea titlu mondial din istorie, în timp ce Spania va încerca să câștige al doilea trofeu, după cel din 2010.

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