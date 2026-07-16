Anglia, umilită! A cedat complet după ce a deschis scorul cu Argentina. Posesia înregistrată de englezi până la final, ireală

Anglia - Argentina 1-2. Englezii au ratat calificarea în finala CM 2026, deși au condus pe tabelă aproape toată repriza secundă.

Naționala pregătită de Thomas Tuchel (52 de ani) a pierdut complet controlul jocului după golul înscris de Anthony Gordon (25 de ani), în minutul 55.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Presiunea pusă de Argentina pe finalul partidei a dat roade. Enzo Fernandez a restabilit egalitatea în minutul 85, iar Lautaro Martinez a înscris golul calificării în finală, în minutul 90+2. Lionel Messi a pasat decisiv la ambele reușite.

Anglia - Argentina 1-2 . Statistica devastatoare a englezilor din finalul meciului

După ce au deschis scorul în minutul 55, englezii au pierdut treptat controlul partidei, în urma presiunii puse de Argentina lui Lionel Messi.

Campioana mondială a asaltat în mod constant poarta apărată de Jordan Pickford și, până la finalul meciului, englezii au atins mingea foarte rar.

15 șuturi a trimis Argentina spre poarta Angliei. 5 au fost pe poartă. 610 pase au trimis Messi și compania, din care 549 au fost finalizate. Anglia: 353 în total, din care 293 au ajuns la destinație

Acest lucru se poate observa și în statisticile meciului. Între minutele 55 și 90+2, de la golul înscris de Gordon și până la reușita decisivă a lui Lautaro Martinez, Anglia a avut o posesie medie de doar 12%!

Argentina a controlat a doua parte a reprizei secunde, având 88% posesie, conform Opta.

12% - Average possession between Anthony Gordon's opener and Lautaro Martínez's winner (55th to 92nd minute):



12% - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

88% - 🇦🇷 Argentina



Trapped. pic.twitter.com/J5S9wlHCpx — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Nu este singura bornă negativă înregistrată de Anglia. Începând cu anul 1988, britanicii au fost eliminați în fazele eliminatorii ale CM de fiecare dată când au întâlnit o națională aflată în Top 10 al clasamentului FIFA.

De 7 ori s-a întâmplat acest lucru, până în prezent.

7 - England have been eliminated every time they have faced a top 10 ranked nation in the knockout stages of the FIFA World Cup since 1998 (7/7).



Obstacle. pic.twitter.com/TsO5i5eZR5 — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

În momentul actual, Argentina este lider în clasamentul FIFA, iar Anglia se află pe poziția a patra. Spania, cealaltă finalistă de la CM 2026, ocupă locul al doilea, în timp ce Franța este pe 3.

Statisticile meciului Anglia - Argentina 1-2, conform Sofascore:

Posesia mingii: Anglia (36%) - Argentina (64%)

Șuturi: 5/15

Șuturi pe poartă: 2/5

Cornere: 1/6

Pase: 353/610

Deposedări: 8/12

FOTO. Golul înscris de Enzo Fernandez

În urma victoriei imense obținute miercuri la Atlanta, Argentina s-a calificat în finala CM 2026, acolo unde o va întâlni pe Spania.

Meciul va avea loc duminică, de la ora 22:00, și va transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Argentina se va lupta pentru al patrulea titlu mondial din istorie, în timp ce Spania va încerca să câștige al doilea trofeu, după cel din 2010.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport