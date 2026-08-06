„Șmecherie și bătaie de joc!” Panduru a răbufnit după o nouă umilință : „Îi luăm pe toți de fraieri! Proști sunt dacă ne mai primesc”
Superliga

„Șmecherie și bătaie de joc!” Panduru a răbufnit după o nouă umilință: „Îi luăm pe toți de fraieri! Proști sunt dacă ne mai primesc”

alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 22:22
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 22:35
  • CFR Cluj - Tromso 0-5. Basarab Panduru (56 de ani) a răbufnit după eșecul ardelenilor din turul 3 preliminar.
  • România le-a pierdut în turul 2 pe FCSB și U Cluj, iar în play-off o va avea doar pe U Craiova.
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Imediat după finalul meciului de la Cluj, Panduru a avut un discurs extrem de dur după umilința suferită de CFR pe propriul teren.

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Panduru a răbufnit după o nouă umilință

Fostul internațional i-a atacat pe conducători pentru modul în care au gestionat fotbalul românesc, dar și pe jucători pentru atitudinea delăsătoare.

„Nu mai e nimic de spus. Sunt sigur că nimic. Mai bine stăm, ne uităm unii la alții și nu spunem absolut nimic. Nu noi trebuie să spunem. Cine a adus fotbalul în așa hal trebuie să vorbească și să ne spună ce se întâmplă.

Am impresia că am rămas pe primul loc doar la șmecherie și la bătaie de joc. Acolo suntem primii. Nimeni nu face caterincă, n-avem cu cine să concurăm, de aceea suntem primii. Văd că toată lumea este serioasă, toată lumea respectă antrenorul, toată lumea face ce zice antrenorul.

La noi, toți suntem șmecheri, toți știm mai bine decât antrenorul, n-avem nevoie de nimeni pentru că știm noi mai bine. Ne mirăm că jucăm cu norvegieni, cu danezi, cu suedezi și ăștia ne dau cu terenul în cap la orice oră din zi și din noapte.

Dar nu ne bat, ne bat de ne sună apa în cap. Nu îți dă 10-0 că nici ei nu știu ce se întâmplă și ei sunt nedumeriți: «Așa slabi sunt ăștia?!». Dacă le-ai fi zis la început că au câte un milion de jucător dacă ne bat 10-0, păi atât se termina. De asta nu s-a terminat 10-0”, a tunat Panduru la Prima Sport.

„Îi luăm pe toți de fraieri! Proști sunt dacă ne mai primesc și în Conference”

Întrebat ce s-ar putea face pentru a schimba ceva, Panduru i-a luat la țintă pe jucători, amintind de Ștefan Târnovanu, care îi ironizase pe portarii din MLS.

„Este ceva… Dacă nu facem… Nici nu știu ce trebuie să facem. E greu. Îi luăm pe toți de fraieri, ăia n-au mâini, ăia n-au picioare. Nu vedeți că noi suntem singurii fără mâini și fără picioare?

Dacă nu lăsăm șmecheria și caterinca proastă și ieftină, n-o să facem nimic niciodată. Ne calificăm, lasă că e bine. Ce e bine? Că ne facem de râs? Proști sunt dacă ne mai primesc și în Conference League. Să ne dea 200.000 ca să jucăm între noi că le stricăm competiția.

Nu mai există profesori. În primul rând, faptul că tu îi dai afară pe antrenori după, 3, 5, 7, 10 etape le dă o putere din ce în ce mai mare jucătorilor. Nu mai merge, nu respectăm pe nimeni. Aici nu e vorba că sunt mai buni decât noi, ăștia sunt disciplinați, ascultă ce trebuie să facă la antrenament, fac ce fac la antrenament și în joc, au un antrenor pe care îl respectă.

Noi nu respectăm pe nimeni, pe absolut nimeni. Gura mare, le știm pe toate și nu respectăm pe nimeni. Probabil de asta suntem aici și nu știu când mai ieșim. Rar facem câte un rezultat, ne păcălim”, a adăugat Panduru.

Acesta e convins că diferența e făcută și de modul în care sunt respectați antrenorii de către conducere:

„Există disciplină, la noi nu există așa ceva. Antrenorul nu mai e lăsat, pentru că nu știe, pentru că e prost. N-avem antrenori buni, n-avem nimic, jucătorul știe de toate. El e numărul unu, nu antrenorul, de asta suntem unde suntem.

Dacă n-ai o structură, dacă nu știi cine e patronul, președintele, antrenorul, dacă n-ai o ierarhie, probabil la asta se ajunge”.

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