Argentina - Capul Verde, meci istoric la Campionatul Mondial.

Cea mai mică națiune calificată vreodată în fazele eliminatorii ale unui turneu final a jucat fabulos și a chinuit-o rău pe campioana mondială, care a tremurat până în ultima secundă a prelungirilor!

Toate detaliile despre meci, mai jos în articol.

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Cine s-ar fi gândit că Argentina se va chinui cu Capul Verde? Aproape nimeni!

Și cu toate astea, Messi și celelalte staruri au fost la un pas de o rușine absolută! Pentru că mica națională care deja impresionase la acest Mondial a continuat să joace exemplar, fără niciun complex, impresionând o lume întreagă.

Meciul de la Miami a început clasic, cu Argentina dominând total. Tabela s-a dezghețat greu, abia în minutul 29, când Messi a făcut 1-0. Și totul părea să curgă spre scenariul previzibil al unei victorii lejere.

Capul Verde, goluri fabuloase în meciul cu Argentina

Doar că, după pauză, sud-americanii n-au mai găsit drumul spre plasa lui Vozinha, iar Capul Verde a egalat surprinzător, prin Duarte, cu un șut din colțul de 6 metri.

Din acel moment, argentinienii s-au blocat. Șocați de rezistența adversarilor contați infinit mai slab, s-au pierdut în fața apărării organizate a acestora. Doar Messi a mai mișcat cât de cât. În rest, paralizie totală!

De necrezut, meciul a intrat în prelungiri! Lucrurile păreau să se așeze repede, pentru că Lisandro Martinez a făcut imediat 2-1.

Dar a venit un nou moment de șoc mondial: un gol uluitor marcat de Capul Verde, prin Lopes Cabral, de la Benfica.

A fost unul dintre cele mai frumoase goluri ale competiției, un șut la vinclu, în diagonală, o minunăție!

Argentina și-a reluat presiunea ofensivă și, după un corner executat impecabil de Messi, Romero l-a forțat pe Diney Borges să-și marcheze în proprie poartă.

S-a făcut 3-2 și, absolut de necrezut, campioana mondială a încheiat meciul asediată de Capul Verde! Dibu Martinez a salvat două mingi grele și, până la urmă, Argentina scăpat de rușine.

Iar în faza următoare, Messi va da piept cu Salah.

Iată programul complet al optimilor:

Canada - Maroc, 4 iulie ora 20:00

Paraguay - Franța, 5 iulie ora 0:00

Brazilia - Norvegia, 5 iulie ora 23:00

Mexic - Anglia, 6 iulie ora 03:00

Portugalia - Spania, 6 iulie ora 22:00

SUA - Belgia, 7 iulie ora 03:00

Argentina - Egipt, 7 iulie ora 19:00

Elveția - Columbia / Ghana, 7 iulie ora 23:00

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