„Departe de a fi amiabilă”  Portughezii dezvăluie detalii despre demiterea lui Antonio Folha de la CFR Cluj
Antonio Folha (foto: Imago)
Superliga

„Departe de a fi amiabilă” Portughezii dezvăluie detalii despre demiterea lui Antonio Folha de la CFR Cluj

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 06:45
  • Antonio Folha (55 de ani) a fost demis de CFR Cluj după umilința cu Tromso, scor 0-5, din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League.
  • Cotidianul portughez O Jogo susține că antrenorul și stafful său nu și-ar fi primit niciun salariu în cele două luni petrecute în Gruia.
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CFR Cluj a anunțat luni, 10 august, încetarea colaborării cu antrenorul portughez Antonio Folha și cu stafful acestuia, după doar șase meciuri oficiale.

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Demiterea lui Antonio Folha de la CFR Cluj. O Jogo: „N-a primit niciun salariu. Despărțirea nu e amiabilă”

Decizia a venit la patru zile după cea mai severă înfrângere europeană suferită de CFR în ultimii ani: 0-5 pe teren propriu cu Tromso, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League.

Cotidianul portughez O Jogo susține însă că plecarea lui Folha nu reprezintă o despărțire amiabilă.

Potrivit informațiilor publicației portugheze, Antonio Folha și membrii staffului său nu a primit niciun salariu de la sosirea la CFR Cluj. Antrenorul fusese prezentat oficial pe 9 iunie.

„Despărțirea este însă departe de a fi amiabilă”, scrie O Jogo, care susține că decizia a fost luată unilateral de conducerea clubului, la solicitarea finanțatorului, „controversatul Ioan Varga”.

Antonio Folha a fost demis după doar șase meciuri

Antonio Folha a rezistat doar șase partide pe banca ardelenilor, iar după eșecul cu Tromso, scor 0-5, Varga a anunțat public că pregătește o amplă restructurare a lotului.

În cele șase meciuri cu Folha pe bancă, CFR Cluj a obținut două victorii, un egal și trei înfrângeri. În campionat, bilanțul a fost de o victorie și două eșecuri, iar în Europa a trecut de Alashkert, după 1-1 în Armenia și 3-0 la Cluj.

O Jogo: „Și jucătorii transferați în vară sunt neplătiți”

Informațiile publicate de portughezi nu se limitează doar la stafful tehnic. „O Jogo” susține că problema plăților îi vizează și pe unii dintre jucătorii transferați în această vară, care nu și-ar fi primit salariile de la sosirea la CFR Cluj.

„Printre aceștia se numără portughezii Andre Moreira și Bruno Costa, retrași ulterior de la antrenamente și aflați în negocieri pentru rezilierea contractelor, la fel ca uruguayanul Francisco Barrios și croatul Renato Pantalon, fost la Rio Ave și Estrela da Amadora”, precizează sursa citată.

Cu toate astea, cei patru jucători au fost incluși în lotul deplasat de CFR Cluj în Norvegia, pentru returul cu Tromso.

Prima experiență în străinătate ca antrenor pentru Antonio Folha

Numirea lui Antonio Folha fusese una dintre deciziile importante luate de CFR în această vară, după ce Daniel Pancu, antrenorul care a calificat miraculos echipa în Europa, a demisionat și a plecat la Rapid.

Pentru fostul internațional portughez, aventura de la Cluj a fost prima experiență în străinătate după mai mulți ani petrecuți în sectorul juvenil al lui FC Porto. Între 2018 și 2020, Folha a pregătit și prima echipă a lui Portimonense.

Antonio Folha a fost adus la CFR Cluj de compatriotul său Ricardo Cadu, noul director sportiv al clubului, revenit în Gruia în această vară.

Varga îl consideră vinovat pe Cadu pentru alegerea lui Folha

Cadu a avut un rol important atât în alegerea lui Folha, cât și în campania de transferuri. Acum, poziția lui Cadu la club este, la rândul ei, incertă.

Ioan Varga îl consideră vinovat pe Cadu pentru alegerea antrenorului și pentru campania de transferuri.

„Eu cred că nu va continua la CFR Cluj. Dacă mă întrebi pe mine, de la ei au pornit greșelile din vara asta cu alegerea antrenorului”, a declarat Varga, pentru Prima Sport.

Contactat de GOLAZO.ro și întrebat dacă a plecat de la CFR Cluj, Cadu a răspuns printr-un mesaj scurt: „Încă nu, vedem ce va fi!”

Cadu a rămas în afara delegației pentru Norvegia

Cadu nu a face parte din delegația CFR-ului pentru returul cu Tromso. Echipa a plecat în Norvegia fără antrenor principal și fără directorul sportiv.

Delegația este condusă de directorul general Marian Băgăcean, vicepreședintele Ciprian Deac și Ionuț Ivașcu, consilierul lui Ioan Varga.

Pe banca CFR-ului, echipa va fi condusă de secunzii Laurențiu Rus și Mihai Ștețca.

Potrivit informațiilor din cadrul clubului, despărțirea de directorul sportiv ar putea fi oficializată la finalul acestei săptămâni.

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