De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Leo Messi, la 39 de ani, singur contra tuturor de multe ori. Foto: Imago
Campionatul Mondial

De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 22:25
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 01:52
  • Argentina e în „sferturile” Mondialului, după încă un meci chinuitor, 0-2, 3-2 cu Egiptul. În „16-imi”, a trecut de Capul Verde în prelungiri, cu același scor. 
  • Care sunt cele cinci mari probleme ale selecționerului Scaloni, în rândurile de mai jos.
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Argentina lui Messi și Scaloni nu a ajuns la final. A fost condusă de Egipt la două goluri diferență, dar a învins în cele din urmă, 3-2 în „optimi” la Atlanta și va juca „sferturile” contra Elveției (0-0, 4-3 la penaltyuri cu Columbia). 

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Campioana lumii a dat motive de îngrijorare și în „16-imi”. Deși a condus de două ori, a fost egalată de fiecare dată de debutanta din Insulele Capului Verde. A câștigat în prelungiri, 3-2, același scor ca împotriva Egiptului.

Marți seară, la Atlanta, căpitanul albiceleste plângea, La Pulga s-a eliberat de o presiune uriașă.

Messi nu poate duce la nesfârșit Argentina în spate. Are 39 de ani

A mai depășit un obstacol teribil. Totuși, problemele rămân și selecționerul sud-americanilor trebuie să le rezolve. În fața Elveției, va fi mai greu. 

Iată cinci motive pentru care Argentina suferă!

1. Totul pe Messi. Prea mult.

La 39 de ani, căpitanul duce pe umeri echipa. A înscris opt goluri în cinci meciuri, a oferit un assist (plus centrarea la autogolul decisiv la 3-2 cu Capul Verde), a creat ocazii, spații, s-a demarcat, a centrat, a luptat.

E nevoie de mai mult de atât în ofensivă. Finalizarea depinde de el în proporție covârșitoare. De goluri sau de pasele lui.

Chiar dacă a ratat două penaltyuri, el e unicul care creează într-adevăr pericol.

21 de goluri
a marcat Leo Messi la Mondial, 8 numai acum. E golgheter all-time și cel mai prolific la CM 2026 (a înscris în fiecare dintre cele cinci jocuri)

Nici în atac, nici în apărare, Argentina 2026 nu e încă așa cum vrea Scaloni

2. Echipa nu mai e la fel de dinamică în atac și agresivă în faza de apărare precum la titlul cucerit în 2022.

Are un ritm de multe ori prea lent și pasează excesiv în lateral căutând spațiile, care sunt tot mai reduse, pentru că adversarii încearcă toți să aglomereze zona din fața propriului careu.

În defensivă, recuperează uneori prea greu, presingul nu e atât de eficient și rivalii reușesc să-l evite, declanșând tranzițiile rapide care surprind ultima linie a lui Scaloni.

3. A luat goluri foarte ușor în cele două partide eliminatorii.

Primul contra Capului Verde - și Medina, fundașul stânga atunci, la centrarea lui Mendes, și stoperul Lisandro Martinez, în momentul șutului lui Duarte, au primit mingea printre picioare.

Al doilea - Mac Allister a stat prea departe de Cabral, a fost depășit neașteptat de lejer înaintea șutului extraordinar al capverdianului.

Lisandro Martinez, depășit de adversar la faza golului de 0-1 cu Egiptul. Romero a fost doar spectator. Foto: Imago Lisandro Martinez, depășit de adversar la faza golului de 0-1 cu Egiptul. Romero a fost doar spectator. Foto: Imago
Lisandro Martinez, depășit de adversar la faza golului de 0-1 cu Egiptul. Romero a fost doar spectator. Foto: Imago

Primul cu Egipt - O centrare aparent banală a prins nepregătită apărarea lui Scaloni. Lisandro nu a făcut pasul la ofsaid și nici nu l-a putut jena pe Ibrahim, care a înscris de lângă el.

Al doilea cu Egipt - Pe fondul căutării egalării, au rămas spații prea mari în apărare. Defensiva a suferit la fiecare contraatac. A cedat o dată, dar golul a fost anulat, a cedat și a doua oară, la acțiunea finalizată de Ziko (din nou Lisandro Martinez a fost depășit).

Unde sunt vârfurile? Ce se întâmplă cu mijlocașii esențiali în 2022?

4. Atacanții nu înscriu. Lautaro și Alvarez au un singur gol împreună.

Au trecut deja cinci meciuri. Argentina a înscris 14 goluri, dar Lautaro Martinez și Julian Alvarez, vârfurile (joacă pe rând, rar împreună, doar când situația devine foarte dificilă) în jurul cărora se mișcă Messi, au împreună un singur gol.

Alvarez nu mai e la fel de incisiv ca în 2022. Foto: Imago Alvarez nu mai e la fel de incisiv ca în 2022. Foto: Imago
Alvarez nu mai e la fel de incisiv ca în 2022. Foto: Imago

Lautaro, în ultimul duel al grupei, 3-1 cu Iordania. Julian, zero deocamdată. Martinez a fost o problemă și la CM 2022, fără niciun gol, însă Alvarez a punctat de patru ori.

  • Golurile albiceleste - Messi 8, Lo Celso, La. Martinez, Li. Martinez, Romero, E. Fernandez și autogol cu Capul Verde. 
  • În afara lui Messi, câte un gol pentru doi stoperi, doi mijlocași, un vârf, plus autogolul. 

5. Trei mijlocași esențiali la titlul din 2022 nu au intrat încă în priza Mondialului.

În urmă cu patru ani, Scaloni aplica un sistem 4-3-3. Acum, poate fi 4-3-3 sau 4-4-2 sau 4-1-3-2, ca împotriva Egiptului.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister și Enzo Fernandez formau în 2022 toată linia mediană. Erau esențiali. Și acum sunt pe teren, dar jocul lor nu mai e la fel de performant.

Chiar dacă Enzo a înscris golul victoriei cu Egiptul, toți trei mai au de recuperat față de 2022.

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