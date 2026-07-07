Ce a șocat Brazilia Selecao nu a jucat așa niciodată în istorie. Sud-americanii nu acceptă schimbările lui Ancelotti: „Rușinos. Laș”
Bruno Guimaraes, imaginea unui joc al Braziliei care nu place deloc în Țara Cafelei. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Ce a șocat Brazilia Selecao nu a jucat așa niciodată în istorie. Sud-americanii nu acceptă schimbările lui Ancelotti: „Rușinos. Laș”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 15:40
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 15:41
  • Brazilia a arătat și mai rău cu Carlo Ancelotti selecționer la acest Mondial.
  • Nu doar că naționala auriverde a fost eliminată în „optimi”, 1-2 cu Norvegia. 
  • Tactica și jocul echipei cu antrenorul italian i-au nemulțumit profund pe brazilieni. 
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Brazilia a crescut cu jogo bonito și nu acceptă să schimbe tactica radical, așa cum a încercat Carlo Ancelotti la acest Campionat Mondial.

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Brazilienii nu vor să vadă Selecao jucând ca Atletico

Nimeni nu vrea să vadă naționala, la Rio, Sao Paulo sau oriunde în țară, evoluând ca Atletico Madrid, de exemplu.

Să se apere și să contraatace, să aibă posesie mai mică decât a adversarilor și să surprindă cu reacții rapide.

Ancelotti, discutând cu jucătorii săi în timpul meciului cu Norvegia. Foto: Imago Ancelotti, discutând cu jucătorii săi în timpul meciului cu Norvegia. Foto: Imago
Ancelotti, discutând cu jucătorii săi în timpul meciului cu Norvegia. Foto: Imago

Analiștii, fanii, foștii internaționali, toți vor Selecao în atac, o echipă activă, nu reactivă.

Strategia selecționerului la CM 2026 a displăcut mai mult decât înfrângerea suferită în fața Norvegiei, 1-2 în optimile de finală.

Cea mai mică posesie din ultimii 60 de ani! Norvegia a fost Brazilia

Detaliul care a șocat Brazilia: cât a ținut mingea formația lui Ancelotti contra lui Haaland și Odegaard. Mult mai puțin!

Norvegia a semănat mai mult cu Brazilia din trecut la confruntarea din „optimi”.

34% a fost posesia
Selecao la 1-2 cu Norvegia, fapt nemaivăzut la naționala Braziliei în ultimii 60 de ani, de când se înregistrează oficial aceste statistici

Brazilienii sunt obișnuiți să domine meciurile, să le controleze. Orice altceva este interzis.

Protestul brazilienilor: „Un stil laș, inacceptabil” și „ne-am pierdut ADN-ul

Mauro Cezar Pereira, 62 de ani, jurnalist sportiv important al Țării Cafelei, a comentat, potrivit The Guardian:

„Este rușinos să vezi Brazilia, care a crescut cu jogo bonito, cedând deliberat mingea adversarului și jucând doar pe tranziții.

Un stil laș, inacceptabil. Calitatea slabă a muncii lui Ancelotti este jenantă”.

Un fost internațional brazilian, Ze Elias, 49 de ani, actual analist la ESPN, crede că „ne-am pierdut ADN-ul, magia. Cel mai rău este că toată lumea vede asta. Nu mai speriem pe nimeni”. 

„Trebuie să uiți imaginea pe care o aveai despre fotbalul brazilian”

Paulo Cesar, 77 de ani, campion mondial în 1970 cu Pele, accentuează această idee.

„Am fost foarte fericit de victoria Norvegiei, e îngrozitor. Nu a mai existat nicio tehnică în echipa noastră.

E un joc restrictiv. Trebuie să uiți imaginea pe care o aveai despre fotbalul brazilian”.

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