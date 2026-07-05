Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 

Paraguay - Franța 0-1. Elevii lui Deschamps s-au impus la limită în fața sud-americanilor și vor întâlni Maroc în „sferturi”, într-o reeditare a semifinalei din 2022.

Kylian Mbappe a marcat unicul gol al partidei din lovitură de la 11 metri și l-a egalat pe Messi în clasamentul golgeterilor, cu 7 goluri, ajungând la un total de 19 reușite la turneele finale.

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Tabloul fazei eliminatorii de la CM 2026, în prezent:

Canada - Maroc 0-3

Au marcat: Ounahi (50, 82), Rahimi (90+8)

Arbitru : Michael Oliver

: Michael Oliver Stadion: NRG Stadium (Houston)

Paraguay - Franța 0-1

A marcat: Mbappe (70 pen.)

Arbitru: Ilgiz Tantashev

Ilgiz Tantashev Stadion: Philadelphia Stadium

Desire Doue a fost faultat în interiorul careului, arbitrul a lăsat jocul să continue, însă cei din camera VAR au intervenit și l-au chemat pe „central” să revadă faza la marginea terenului.

Tantashev și-a schimbat decizia, a acordat penalty, iar Kylian Mbappe a transformat lovitura fără emoții, deschizând scorul pentru Franța, în minutul 70.

Programul celorlalte partide din optimile de finală de la CM 2026

5 iulie:

Brazilia - Norvegia, ora 23:00

6 iulie:

Mexic - Anglia, ora 03:00

Portugalia - Spania, ora 22:00

7 iulie

SUA - Belgia, ora 03:00

Argentina - Egipt, ora 19:00

Elveția - Columbia, ora 23:00

Programul sferturilor de finală ale CM 2026:

Paraguay / Franța - Maroc , 9 iulie ora 23:00

, 9 iulie ora 23:00 Portugalia / Spania - SUA / Belgia, 10 iulie ora 22:00

Brazilia / Norvegia - Mexic / Anglia, 12 iulie ora 0:00

Argentina / Egipt - Elveția / Columbia, 12 iulie, ora 04:00

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