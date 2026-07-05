Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 

- Paraguay - Franța 0-1. Elevii lui Deschamps s-au impus la limită în fața sud-americanilor și vor întâlni Maroc în „sferturi”, într-o reeditare a semifinalei din 2022.
- Kylian Mbappe a marcat unicul gol al partidei din lovitură de la 11 metri și l-a egalat pe Messi în clasamentul golgeterilor, cu 7 goluri, ajungând la un total de 19 reușite la turneele finale.
- Toate partidele de la CM 2026 pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 şi Antena Play.
Tabloul fazei eliminatorii de la CM 2026, în prezent:
Canada - Maroc 0-3
- Au marcat: Ounahi (50, 82), Rahimi (90+8)
- Arbitru: Michael Oliver
- Stadion: NRG Stadium (Houston)
Paraguay - Franța 0-1
- A marcat: Mbappe (70 pen.)
- Arbitru: Ilgiz Tantashev
- Stadion: Philadelphia Stadium
Desire Doue a fost faultat în interiorul careului, arbitrul a lăsat jocul să continue, însă cei din camera VAR au intervenit și l-au chemat pe „central” să revadă faza la marginea terenului.
Tantashev și-a schimbat decizia, a acordat penalty, iar Kylian Mbappe a transformat lovitura fără emoții, deschizând scorul pentru Franța, în minutul 70.
Programul celorlalte partide din optimile de finală de la CM 2026
5 iulie:
- Brazilia - Norvegia, ora 23:00
6 iulie:
- Mexic - Anglia, ora 03:00
- Portugalia - Spania, ora 22:00
7 iulie
- SUA - Belgia, ora 03:00
- Argentina - Egipt, ora 19:00
- Elveția - Columbia, ora 23:00
Programul sferturilor de finală ale CM 2026:
- Paraguay / Franța - Maroc, 9 iulie ora 23:00
- Portugalia / Spania - SUA / Belgia, 10 iulie ora 22:00
- Brazilia / Norvegia - Mexic / Anglia, 12 iulie ora 0:00
- Argentina / Egipt - Elveția / Columbia, 12 iulie, ora 04:00