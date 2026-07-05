Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 02:12
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 02:12
  • Paraguay - Franța 0-1. Elevii lui Deschamps s-au impus la limită în fața sud-americanilor și vor întâlni Maroc în „sferturi”, într-o reeditare a semifinalei din 2022.
  • Kylian Mbappe a marcat unicul gol al partidei din lovitură de la 11 metri și l-a egalat pe Messi în clasamentul golgeterilor, cu 7 goluri, ajungând la un total de 19 reușite la turneele finale.
  • Toate partidele de la CM 2026 pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 şi Antena Play.
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Tabloul fazei eliminatorii de la CM 2026, în prezent:

Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare  Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
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Canada - Maroc 0-3

  • Au marcat: Ounahi (50, 82), Rahimi (90+8)
  • Arbitru: Michael Oliver
  • Stadion: NRG Stadium (Houston)

Paraguay - Franța 0-1

  • A marcat: Mbappe (70 pen.)
  • Arbitru: Ilgiz Tantashev
  • Stadion: Philadelphia Stadium

Desire Doue a fost faultat în interiorul careului, arbitrul a lăsat jocul să continue, însă cei din camera VAR au intervenit și l-au chemat pe „central” să revadă faza la marginea terenului.

Tantashev și-a schimbat decizia, a acordat penalty, iar Kylian Mbappe a transformat lovitura fără emoții, deschizând scorul pentru Franța, în minutul 70.

Programul celorlalte partide din optimile de finală de la CM 2026

5 iulie:

  • Brazilia - Norvegia, ora 23:00

6 iulie:

  • Mexic - Anglia, ora 03:00
  • Portugalia - Spania, ora 22:00

7 iulie

  • SUA - Belgia, ora 03:00
  • Argentina - Egipt, ora 19:00
  • Elveția - Columbia, ora 23:00

Programul sferturilor de finală ale CM 2026:

  • Paraguay / Franța - Maroc, 9 iulie ora 23:00
  • Portugalia / Spania - SUA / Belgia, 10 iulie ora 22:00
  • Brazilia / Norvegia - Mexic / Anglia, 12 iulie ora 0:00
  • Argentina / Egipt - Elveția / Columbia, 12 iulie, ora 04:00

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