De ce contestă campionii Portugalia Motivul furiei lui Quaresma, câștigător la EURO cu lusitanii, dincolo de eliminarea naționalei
Quaresma, alături de Ronaldo în 2016, după ce au câștigat Euro cu naționala Portugaliei. Foto: Imago
Campionatul Mondial

De ce contestă campionii Portugalia Motivul furiei lui Quaresma, câștigător la EURO cu lusitanii, dincolo de eliminarea naționalei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 14:29
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 14:48
  • Portugalia, trimisă acasă încă din „optimile” Mondialului, după 0-1 cu Spania.
  • Ce l-a enervat pe Ricardo Quaresma, cel care a câștigat Euro 2016 alături de Cristiano Ronaldo. 
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Simpla eliminare a naționalei lusitane a dezamăgit Portugalia. Dar ceva i-a enervat și mai mult pe campionii din trecut.

Mai ales pe Ricardo Quaresma, care a cucerit unicul mare trofeu al selecționatei iberice, la Euro 2016, alături de Cristiano Ronaldo.

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Supărarea lui Quaresma. S-a spus că actuala generație e peste a lui: „Ce a câștigat?”

La 42 de ani, fosta extremă roș-verde contestă o idee propagată în ultimul timp în țară.

„Toată lumea spunea că această echipă este cea mai bună din istoria Portugaliei, dar în ce sens? Ce a câștigat?”, întreabă Quaresma.

Vitinha nu a avut nici el un Mondial reușit la portughezi. Foto: Imago Vitinha nu a avut nici el un Mondial reușit la portughezi. Foto: Imago
Vitinha nu a avut nici el un Mondial reușit la portughezi. Foto: Imago

A fost deranjat că generația lui Bruno Fernandes, Bernardo Silva și Ruben Dias (completată în ultimii ani cu mai tinerii Vitinha și Joao Neves), care a cucerit două Ligi ale Națiunilor (2019/2025), performanță incomparabilă cu Euro, e considerată peste generația sa. 

Quaresma s-a oprit: „Altfel voi spune lucruri pe care le voi regreta mai târziu”

„Plecăm acasă cu capul în pământ. La mijlocul terenului avem jucători grozavi, talentați, însă au fost foarte slabi la acest Mondial.

Același lucru s-a întâmplat și cu atacul, iar apărarea a fost dezorientată”, i-a criticat Quaresma în podcastul LiveMode după meciul de la Dallas, declarații preluate și de Marca.com.

Ruben Dias, la CM 2026. Foto: Imago Ruben Dias, la CM 2026. Foto: Imago
Ruben Dias, la CM 2026. Foto: Imago

Nu a vrut să meargă prea departe cu atacul său: „Cel mai bine e să o las așa, pentru că altfel voi spune lucruri pe care le voi regreta mai târziu”.

Jocul Portugaliei nu a funcționat bine de la început până la sfârșit. Totul a mers prost. Le-am făcut cadou victoria spaniolilor, care au făcut ce au vrut. Noi doar ne plimbam, am fost lenți, nu aveam chef de nimic. Ricardo Quaresma, fost internațional portughez

Quaresma, duel cu Dias: „Nu sunt de acord cu tine”

L-a contrazis și pe stoperul Ruben Dias, care a susținut că „am jucat contra Spaniei cel mai bun meci”.

„Nu sunt de acord cu tine, Ruben. Această echipă ar fi trebuit să joace mult mai bine. Aveți jucători de clasă mondială și suficientă calitate pentru a învinge Spania.

Am văzut prea multe pase înapoi și laterale, prea multă posesie fără a încerca să le spargi liniile sau măcar să șutezi”, le-a reproșat Quaresma.

În afară de ocazia lui Nuno Mendes și de lovitura de cap din ultimele minute, nu ați creat aproape nimic. Posesia singură nu câștigă meciuri. Aveți jucători precum Rafael Leao, Pedro Neto sau Francisco Conceicao, care pot depăși fundașii unu la unu. Trebuie să folosiți mai bine aceste calități. Ricardo Quaresma, fost internațional portughez

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