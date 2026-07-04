Când e cel mai greu, Argentina descoperă în interiorul ei puterea de a câștiga.

Campioana mondială crește întărindu-se prin suferință. A învins și e în „optimi”.

Un mare bravo acestei echipe a Capului Verde. Eroică. Va rămâne una dintre imaginile frumoase ale turneului.

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Cine își imagina că Argentina, campioana lumii, va suferi atât de mult în fața unei debutante la Mondial!

Dar ce debutantă! Ce bucurie, această echipă din Insulele Capului Verde! A crezut, a luptat, nu a cedat nicio clipă, revenind încă o dată și încă o dată.

Capul Verde, frumoasa revelație a Mondialului

Până la capăt a chinuit naționala albiceleste, a stors-o cu forța sa, cu energia sa, cu talentul său. A împins-o să greșească, a făcut-o să aibă îndoieli, ceea ce n-au reușit multe formații în ultimii cinci ani.

Privind în urmă, n-a fost nicio surpriză ce a realizat în grupă, cele trei egaluri, cum a rezistat Spaniei și cum a trimis Uruguayul acasă!

La 40 de ani, Vozinha a fost iar mare cât poarta. Exasperându-i uneori pe argentinieni cu paradele lui. N-ai spune că unul ca el n-a jucat într-un campionat important, are în carieră cluburi ca Zimbru Chișinău sau AEL Limassol și e acum în liga secundă portugheză.

La 22 de ani, Lopes Cabral a înscris unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale turneului final. O diagonală la vinclu care i-a uluit pe comentatorii de la TyC Sports: „Ce golazo!”.

Ei nu au fost singuri. Toți „rechinii albaștri” merită apreciați. Chiar dacă au pierdut și au fost eliminați, 2-3 în prelungiri, vor fi ținuți minte ca o revelație, o imagine frumoasă a Mondialului.

Când e cel mai greu, Argentina descoperă în interiorul ei puterea de a câștiga

Și aici începe discuția despre Argentina. Campioana care a impresionat în grupă s-a lăsat mult prea ușor surprinsă la Miami.

A deschis scorul, apoi i-a permis Capului Verde să o atace, stupefiant, mai ales în primul sfert de oră al reprizei secunde, fără presing, pierzând controlul jocului și privind pasivă cum era egalată.

A înscris pentru 2-1 în prelungiri și a repetat aceeași eroare. I-a oferit prea mult spațiu adversarei. A fost egalată din nou.

A făcut 3-2 și tot s-a retras, a riscat să fie egalată a treia oară. Noroc că s-a încheiat meciul.

Argentina a suferit, dar aceasta este Argentina. O echipă care se întărește prin suferință. Așa a fost și în 2022, când a cucerit titlul mondial.

Amintiți-vă primul meci, înfrângerea cu Arabia Saudită! Și cât de greu i-a fost să se desprindă în fața Mexicului.

Amintiți-vă „sfertul” contra Olandei, 2-0, 2-2 și victorie extremă la penaltyuri!

Amintiți-vă mai ales finala cu Franța, când putea pierde, la 3-3, în ultima clipă a prelungirilor! Și a învins tot la 11 metri.

Când e cel mai greu, Argentina descoperă în interiorul ei puterea de a câștiga.

Golul din două atingeri. Și recordurile fără sfârșit ale lui Messi

Și Argentina îl are pe Messi. După o jumătate de oră, fără să fie văzut de nimeni, s-a infiltrat în spatele apărării Cabo Verde.

Mingea a aterizat perfect la pasa lungă a lui Lisandro Martinez. Două atingeri ale numărului 10 și a fost gol, de 1-0.

O mângâiere cu exteriorul și șutul cât să nu-i lase nicio speranță lui Vozinha.

Golul lui Messi. Era 1-0 pentru Argentina. Foto: Imago

După o asemenea capodoperă minimalistă, nu te gândești la cifre, însă cifrele sunt și ele parte a carierei lui Leo.

Acum… Primul jucător cu 30 de meciuri la Campionatul Mondial, primul cu 20 de goluri în istoria turneului final, primul cu opt partide consecutive în care înscrie la CM, primul cu 7 goluri la CM 2026, exact câte marcase pentru titlul din 2022…

Dincolo de cifre, de meciuri, de goluri, de recorduri, e geniul.

În prelungiri, Messi era epuizat, atunci se vedea că are 39 de ani, dar a continuat și el să lupte. Și a centrat din corner la ultimele două goluri.

Tot a ajutat echipa. Până la sfârșit.