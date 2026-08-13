Dragoș Huiban (36 de ani), jucătorul celor de Râmnicu Vâlcea, a suferit o accidentare îngrozitoare pe finalul partidei cu CSM Târgu Jiu, din preliminariile Cupei României.

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Vâlcenii s-au impus la loviturile de departajare, scor 4-3, după 0-0 în 120 de minute, însă atacantul a părăsit terenul după ce a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase.

Dragoș Huiban, plin de sânge după un fault în finalul meciului

Fostul jucător de la Steaua și Metaloglobus a ajuns în această vară la nou-promovata Râmnicu Vâlcea, însă primul meci din Cupa României s-a încheiat rău pentru acesta.

Huiban a fost faultat dur de un adversar în finalul jocului de la Târgu-Jiu, iar celălalt jucător nu a fost nici măcar avertizat de arbitrul partidei, Dan-Ștefan Buzărnescu.

Într-un dialog cu GOLAZO.ro, atacantul vâlcenilor a transmis o fotografie, în care acesta se afla în ambulanță, cu medicii care în jur încercând să-i oprească sângerarea din nas, tricoul pătat de sânge și gâtul imobilizat.

„A intrat unul în mine în minutul 90, să oprească atacul. Nici cartonaș nu a dat”, a transmis Huiban, alături de fotografie.

Accidentarea lui Dragoș Huiban. Foto: GOLAZO.ro

În sezonul precedent, Huiban a bifat 39 de apariții în Liga 1 pentru Metaloglobus, formație alături de care promovase anterior, dar și alături de care a retrogradat din nou, reușind 6 goluri și o pasă decisivă.

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