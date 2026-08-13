Boc impune condiții Ce a cerut primarul pentru ca Dinamo - FCSB să se joace la Cluj + Suma infimă pe care „câinii” ar trebui s-o plătească

Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a vorbit despre posibilitatea disputării derby-ului Dinamo - FCSB pe Cluj Arena.

Partida se va disputa în weekend-ul 4-7 septembrie, în cadrul etapei #8.

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Edilul orașului a transmis, simultan cu președintele CJ, Alin Tișe, că nu se opune variantei propuse de Mihai Stoica și de Andrei Nicolescu, însă cu o singură condiție.

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Mai exact, Boc este deschis propunerii, cât timp derby-ul nu se suprapune cu un meci al celor de la U Cluj.

„Nu știu nimic, dar «welcome», din punctul meu de vedere, cu condiția să nu afecteze calendarul Universității Cluj”, a transmis Emil Boc, potrivit gsp.ro.

Partida „șepcilor roșii” nu va reprezenta o problemă, întrucât în etapa respectivă vor juca în deplasare, pe terenul Universității Craiova.

Alin Tișe: „Taxa e doar 4.000 de euro pe meci, plus utilitățile”

Pe lângă aceeași condiție precum cea a lui Emil Boc, președintele Consiliului Județean din Cluj a informat și despre suma pentru închiriere și costurile pe care trebuie să le achite organizatorul.

„Până acum, nu am fost contactat. Dar nu avem o problemă, noi avem cel mai bun gazon din România acum, după hibridizare. Am fost curioși cum rezistă după patru zile de UNTOLD în care a fost acoperit. Mă bucur că investiția pe care am făcut-o a dat rezultate.

Stadionul e făcut pentru sport. Dacă cineva își dorește și nu încurcă în vreun fel calendarul competițional al Universității Cluj, nu e o problemă. Nu am văzut încă vreo solicitare venită, dar eu nu văd imediat toate actele care intră în registratură, ele intră pe o procedură.

Nici neoficial nu a fost nimic, nu m-a contactat nimeni.

Dar, de principiu, noi nu avem o problemă cu nimeni care dorește să joace și care achită o taxă. La noi e o taxă mult mai mică decât în alte locuri din țară. E doar 4.000 de euro pe meci. E stabilit prin hotărâre de Consiliu o taxă de închiriere pe 3 zile, cea de dinaintea meciului, ziua meciului și cea de după.

Pe lângă asta, se achită și cheltuielile la apă și curent, care se citesc înainte de a intra în stadion și după. Se face un proces verbal și se calculează kilowații cheltuiți, la fel și apa. Practic, utilitățile se plătesc separat.

Repet, noi nu avem motive să ne opunem, doar să nu se suprapună cu un meci al lui U Cluj.

Stadionul din Cluj a fost făcut din interes public și pentru a stimula sportul, nu pentru a face din el doar un loc în care se pot face conferințe și mitinguri.

Stadionul e pentru sport! Noi avem vreo 10.000 de oameni care-și fac abonament pe an pentru a folosi pista de atletism. Plus că avem în subsolul celor două tribune multe săli de sport, unde oamenii vin și fac box, karate, taekwondo, plus o mini-pistă din interior care e acoperită”, a spus Alin Tișe.

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