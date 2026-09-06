Bătaie mare pe Korenica Câte echipe l-au dorit, de fapt, pe jucătorul transferat de FCSB +51 foto
Meriton Korenica
Superliga

Bătaie mare pe Korenica Câte echipe l-au dorit, de fapt, pe jucătorul transferat de FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 16:57
  • Armend Nexhipi (40 de ani), impresarul lui Meriton Korenica (29 de ani), a dezvăluit că jucătorul kosovar a avut mai multe oferte înainte să semneze cu FCSB.
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Meriton Korenica este unul dintre cei trei jucători doriți cu insistență de Gigi Becali, după Denis Drăguș și Karlo Muhar.

Kosovarul, alături de Drăguș, au fost prezentați deja de FCSB, în timp ce transferul lui Muhar abia ce s-a rezolvat.

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Korenica a avut multe oferte înainte să semneze cu FCSB: „Monza, DC United, din Turcia, Emirate...”

Deși Ioan Varga și-a dorit să primească două milioane de euro în schimbul lui Korenica, patronul de la CFR Cluj a acceptat și o sumă mai mică din cauza situației critice de la club.

În acest sens, FCSB a plătit pentru internaționalul kosovar aproximativ un milion de euro, dar suma poate crește dacă roș-albaștrii își vor îndeplini obiectivele.

După ce a semnat cu FCSB, impresarul Armend Nexhipi a precizat că Meriton Korenica a fost dorit de mai multe cluburi, printre care și DC United, echipa unde evoluează Louis Munteanu.

„Sper că va face tot ce este mai bun și va continua așa cum a făcut-o la CFR.

În această vară am primit multe oferte, cum ar fi de la Monza, DC United. A existat interes din Bundesliga 2, Turcia (n.r. - Corum, Konyaspor), Emiratele Arabe Unite (n.r. - Al Nasr), FC Tokyo, Craiova și ultima dată FCSB.

Prima dată, CFR a solicitat 1,5 - 2 milioane de euro. Acesta a fost, probabil, principalul motiv pentru care nu am putut să ne transferăm mai devreme. Acum, CFR se confruntă cu probleme financiare și insolvență și a fost puțin mai ușor să încheiem tranzacția de ultim moment cu FCSB.

A venit la un club mare și sper că va continua și va ajuta clubul să recâștige titlul. De ce nu, să se califice în faza grupelor din Liga Campionilor, anul viitor”, a declarat impresarul jucătorului, conform digisport.ro.

3 milioane de euro
este cota de piață a lui Meriton Korenica, conform Transfermarkt

Meriton Korenica a debutat pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo, pierdut de echipa lui Marius Baciu cu scorul de 1-2.

Kosovarul a fost titular și a jucat în prima repriză, fiind înlocuit imediat după pauză cu Ofri Arad.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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