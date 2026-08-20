Garita, prezentat la FCSB Atacantul camerunez a revenit, oficial, în fotbalul românesc +7 foto
Arnold Garita. Foto: Instagram / @fcsbofficial
Superliga

Garita, prezentat la FCSB Atacantul camerunez a revenit, oficial, în fotbalul românesc

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 12:06
  • Arnold Garita (31 de ani), atacant camerunez și fost jucător la FC Argeș, a fost prezentat oficial de FCSB.
  • Garita a ajuns luni, 17 august, la București, iar mutarea era pregătită de mai multe zile.
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Fotbalistul a efectuat vizita medicală și va purta tricoul cu numărul 14 la formația roș-albastră.

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Arnold Garita, prezentat oficial la FCSB

Garita vine de la Shenzhen Juniors, iar înțelegerea este valabilă până la finalul lui 2026, când îi expiră și contractul cu formația din China. O eventuală continuare la FCSB va putea fi discutată ulterior.

„Arnold Garita este, începând de astăzi, jucătorul nostru. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB.

Atacantul este deja cunoscut în Liga 1. A evoluat la FC Argeș în sezonul 2022-2023 și a încheiat acea perioadă cu 14 goluri în 40 de meciuri în toate competițiile.

După plecarea din România, Garita a jucat la Al-Faisaly, Hapoel Beer Sheva și Shenzhen Juniors.

În 2026, înaintea revenirii în Liga 1, atacantul a marcat 12 goluri în 14 meciuri pentru formația chineză. 

Arnold Garita a ajuns în România. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Arnold Garita a ajuns în România. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Arnold Garita a ajuns în România. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Arnold Garita a ajuns în România. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Arnold Garita a ajuns în România. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Arnold Garita a ajuns în România. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Arnold Garita a ajuns în România. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Atacantul a recunoscut la sosirea în România că el a fost cel care s-a autopropus la FCSB și că a transmis clubului că își dorește să vină.

„Da, am vorbit cu Dawa. Cunosc mulți băieți din echipă. Dawa este prietenul meu. Am vorbit cu el înainte să vin. În fiecare an mă suna și îmi spunea să vin. De data asta cred că este un moment bun pentru mine.

Eu am luat decizia. Pentru că nu clubul m-a sunat. Eu am trimis un mesaj pentru că voiam să vin. Am jucat 12 sau 13 meciuri, nu-mi mai amintesc exact.

Am marcat 12 goluri. Pentru mine era posibil să rămân acolo și să aștept, pentru că am arătat în China că am valoare”, a declarat fotbalistul.

La FCSB, Garita va reprezenta încă o soluție pentru postul de atacant central, unde principala variantă din lot este Daniel Bîrligea.

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