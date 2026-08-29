Tragedie în fotbalul românesc Un fost mare jucător a murit după ce un incendiu i-a cuprins locuința. A disputat 190 de meciuri în Liga 1

Clubul FC Bihor a anunțat, vineri seara, că fostul mare fotbalist Arpad Szucs a murit, după ce un incendiu i-a cuprins apartamentul.

În vârstă de 83 de ani, Arpad Szucs a fost un jucător emblematic al bihorenilor.

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Încă o tragedie în fotbalul românesc! La o zi după ce Nicolae Ungureanu, fostul jucător al Universității Craiova, s-a stins din viață la 69 ani, și Arpad Szucs și-a pierdut viața într-un mod cumplit.

Arpad Szucs a murit într-un incendiu

Incendiul din apartamentul său din Oradea s-a produs vineri seara, în jurul orei 20:00. Potrivit informațiilor transmise de ISU Crișana, „au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă”.

În timpul intervenției, autoritățile au descoperit în apartament un bărbat inconștient. A fost scos de urgență și i-au fost acordate îngrijiri medicale. Este vorba de fostul fotbalist Arpad Szucs.

În ciuda manevrelor de resuscitare, Arpad Szucs nu a putut fi salvat și a decedat la vârsta de 83 de ani.

„RIP Arpad Szucs!

Ce dramă, ce destin, ce nenorocire. Fostul mare fotbalist al lui FC Bihor, Arpad Szucs, a murit”, este doar o parte din mesajul transmis de FC Bihor, pe Facebook.

Arpad Szucs a debutat în liga secundă când avea 18 ani, la Crișana Oradea. A disputat în cariera sa aproximativ 550 de meciuri, în care a marcat 60 de goluri.

În prima divizie din România a bifat 190 de prezențe și a înscris 35 de goluri.

În 1974, Arpad Szucs a câștigat Cupa României alături de Jiul Petroșani, după o finală cu Poli Timișoara (4-2), reușind să marcheze un gol în acel meci.

În același an a revenit la echipa sa de suflet, FC Bihor, în tricoul căreia s-a retras și din activitate, în 1980. A fost antrenorul principal al clubului în 1986.

Club Atletic Oradea, formația unde Arpad Szucs s-a format și pentru care a jucat 54 de meciuri, a transmis:

„Din păcate se confirmă informaţia, conform căreia, victima incendiului ce a mistuit un imobil din Oradea, în această seară, este nimeni altul decât legendarul fotbalist şi antrenor, Árpád Szűcs, membru de onoare al Club Atletic Oradea!

Câştigător al Cupei României cu Jiul Petroşani, în 1974, Árpád Szűcs a debutat la seniori pentru CAO (sub numele Crişana), pentru clubul nostru evoluând în 54 de meciuri şi reuşind 15 goluri. Ulterior a evoluat cu succes pentru FC Bihor, Mureşul Deva, Jiul Petroşani sau Înfrăţirea Oradea. După retragere a stat pe banca echipelor Unirea Valea lui Mihai, LPS Bihorul şi FC Bihor.

O personalitate puternică, un rebel al timpului său, un om care a iubit viaţa şi care a luptat pentru viaţă în ciuda problemelor de sănătate care l-au măcinat în ultima vreme.

Árpi a avut parte de un final greu de anticipat, deosebit de trist şi dramatic, un final care ne lasă fără cuvinte, aşa cum lăsa şi el mereu publicul bihorean, când avea mingea la picior. Vei rămâne mereu în sufletele noastre, fotbalistul excelent, tipul boem şi rebel, caracterul deosebit...drum lin printre stele, maestre!", a transmis clubul.

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