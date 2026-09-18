Echipa de fotbal feminin a clubului FC Nurnberg a reacționat dur după reclama controversată în care a apărut actrița americană Sydney Sweeney (29 de ani).

Aceasta este protagonista unei campanii de promovare a unei platforme de predicții sportive, Novig, la care are și acțiuni.

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Conceptul a fost unul provocator. Sweeney apare fără haine, iar diferitele obiecte sportive, precum mingi de fotbal american, echipament de protecție, mănuși de portar, mingi de baschet și alte accesorii, sunt folosite pentru a acoperi strategic corpul.

VIDEO. Echipa feminină a clubului FC Nurnberg a reacționat după reclama în care a apărut Sweeney

Actrița a povestit ulterior că în copilărie a practicat fotbal, softball, schi și MMA și că este pasionată în prezent de hochei și box. Chiar a interpretat-o pe pugilista Christy Martin într-un film biografic.

La câteva zile după apariția controversată a lui Sydney Sweeney în reclama pentru platforma de predicții sportive, clubul german FC Nurnberg a reacționat pe rețelele de socializare.

Clubul a prezentat un videoclip cu mai multe secvențe din meciurile echipei feminine, în care jucătoarele marchează goluri spectaculoase, intră prin alunecare sau reușesc mai multe driblinguri.

Postarea a fost însoțită de un mesaj dur, în care clubul a precizat:

„Ne pare rău, Sydney, dar, cu tot respectul… TACI DRACULUI DIN GURĂ! Așa arată femeile din sport!”.

Reclama a devenit virală, dar reacțiile au fost împărțite: unii spun că este o campanie de marketing inteligentă, alții critică sexualizarea excesivă și asocierea imaginii actriței cu platforma de predicții sportive.

Postarea lui Sydney Sweeney de pe Instagram a generat rapid sute de mii de aprecieri și mii de comentarii.

O parte dintre utilizatori au apreciat caracterul neobișnuit al campaniei și ideea de a lega fiecare moment al spotului de câte un sport.

În comunitățile dedicate piețelor de predicții, discuția a fost mai degrabă despre strategia Novig și despre încercarea companiei de a se diferenția de platforme precum Polymarket și Kalshi.

În alte comunități, reacțiile au fost mult mai critice. Pe Reddit au apărut mii de comentarii care contestă folosirea sexualizării într-o reclamă pentru o platformă de predicții sportive sau pun sub semnul întrebării mesajul de „responsabilitate” al campaniei.

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