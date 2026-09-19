Primul eșec pentru Arsenal!  Campioana Angliei nu a avut nicio șansă cu Brighton » Viitoarea adversară a Craiovei a câștigat cu 3-0
Foto: Imago
Campionate

Primul eșec pentru Arsenal! Campioana Angliei nu a avut nicio șansă cu Brighton » Viitoarea adversară a Craiovei a câștigat cu 3-0

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 20:04
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 20:04
  • Arsenal a suferit o înfrângere categorică, sâmbătă, scor 0-3 cu Brighton, în etapa #5 din Premier League.
  • A fost primul eșec al campioanei Angliei din acest sezon!
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Echipa antrenată de Mikel Arteta a ratat șansa să urce pe primul loc în campionat, iar Manchester City poate profita și se poate distanța la 3 puncte în fruntea clasamentului.

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Arsenal suferă primul eșec al sezonului: 0-3 cu Brighton

După un început echilibrat de meci, Brighton a preluat conducerea jocului și a deschis scorul în minutul 31 prin Pascal Gross, care l-a învins pe David Raya cu un șut la colțul scurt.

Mijlocașul german are un sezon excelent în tricoul „pescărușilor”, reușind să marcheze 4 goluri și să livreze 4 pase decisive în ultimele 5 meciuri jucate.

Gazdele s-au desprins pe tabelă chiar înainte de finalul primei reprize grație reușitei lui Charalampos Kostoulas. Arsenal a ratat o ocazie uriașă prin Bukayo Saka, iar cei de la Brighton au scăpat pe contraatac.

Kostoulas l-a învins pe Raya cu un șut superb din afara careului. Golul de 3-0 a venit în minutul 57. Chema Andres a înscris în urma unui corner, din centrarea lui Pascal Gross.

Arsenal a încercat să revină în joc, dar Kai Havertz a ratat o ocazie uriașă în minutul 77, atunci când nu l-a putut învinge pe Verbruggen.

Brighton, una dintre revelațiile acestui sezon, a obținut încă o victorie importantă și a urcat pe locul 3 în Premier League, cu 10 puncte, la două lungimi în spatele lui Arsenal.

„Pescărușii” au eliminat-o pe Manchester United din Cupa Angliei în urmă cu trei zile, reușind să câștige pe Old Trafford cu scorul de 3-2.

Pentru Arsenal a fost prima înfrângere din acest sezon. Echipa lui Mikel Arteta câștigase fiecare meci jucat până acum, inclusiv duelurile cu Napoli (1-0, din Liga Campionilor) sau Chelsea (2-1, în Premier League).

În plus, campioana Angliei primise doar un singur gol în campionat, de la Chelsea, dar Brighton a spulberat acum apărarea londonezilor.

Manchester City se poate distanța la 3 puncte de Arsenal dacă o va învinge duminică pe Sunderland, ocupanta locului 14 din Premier League.

Universitatea Craiova tremură

Universitatea Craiova, campioana României, s-a calificat în faza principală din Conference League, acolo unde va da peste Brighton, una dintre cele mai în formă echipe din campionatul englez.

Partida va avea loc în Anglia, pe 26 noiembrie, de la ora 19:45, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Programul Craiovei în Conference League:

  • 15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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