Blănuță a spart gheața!  FOTO. Primul gol marcat de atacantul român după aproape un an » A avut o execuție superbă +7 foto
Foto: Imago
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Blănuță a spart gheața! FOTO. Primul gol marcat de atacantul român după aproape un an » A avut o execuție superbă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 19:26
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 19:26
  • Lechia Gdansk - Stal Mielec 7-1. Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul gazdelor, a marcat primul gol pentru echipa sa.
  • A fost prima reușită al lui Blănuță după aproape un an de așteptare.
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Vladislav Blănuță a fost transferat de formația din liga a doua din Polonia în vara aceasta, de la Dinamo Kiev. Va juca la Lechia Gdansk până în 2031.

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FOTO. Vladislav Blănuță, primul gol pentru Lechia Gdansk

Lechia Gdansk s-a impus, sâmbătă, fără mari emoții împotriva echipei de pe locul 16 din Liga 2 din Polonia, scor 7-1, în etapa #9.

Vladislav Blănuță și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 75, reușind să înscrie golul de 6-1. Atacantul român a fost lansat excelent de un coechipier pe partea stângă.

Blănuță a sprintat și, din afara careului advers, a înscris un gol superb după ce a trimis mingea peste portarul celor de la Stal Mielec, care era ieșit din poartă.

Primul gol marcat de Vladislav Blănuță pentru Lechia Gdansk. Foto: captură YouTube/TVP Sport
Primul gol marcat de Vladislav Blănuță pentru Lechia Gdansk. Foto: captură YouTube/TVP Sport

Galerie foto (7 imagini)

Primul gol marcat de Vladislav Blănuță pentru Lechia Gdansk. Foto: captură YouTube/TVP Sport Primul gol marcat de Vladislav Blănuță pentru Lechia Gdansk. Foto: captură YouTube/TVP Sport Primul gol marcat de Vladislav Blănuță pentru Lechia Gdansk. Foto: captură YouTube/TVP Sport Primul gol marcat de Vladislav Blănuță pentru Lechia Gdansk. Foto: captură YouTube/TVP Sport Primul gol marcat de Vladislav Blănuță pentru Lechia Gdansk. Foto: captură YouTube/TVP Sport
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Blănuță a marcat, astfel, primul său gol pentru Lechia Gdansk. Mai jucase anterior și în alte trei partide.

Atacantul nu a mai înscris de aproape un an. Ultima dată s-a întâmplat pe 6 noiembrie 2025, când evolua pentru Dinamo Kiev, într-un meci cu Zrinjski din Conference League.

În urma victoriei obținute, Lechia Gdansk se află pe locul 7 în Liga 2 din Polonia, cu 13 puncte acumulate după 9 etape.

În sezonul petrecut la Dinamo Kiev, atacantul român a jucat doar 11 meciuri, în care a marcat un singur gol. A bifat, în total, 307 minute pe teren.

VIDEO. Rezumat Lechia Gdansk - Stal Mielec 7-1

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