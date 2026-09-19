Răspuns pentru MM Stoica Mario Felgueiras, despre ironiile oficialului de la FCSB înaintea duelului din Superliga: „Nu-l contrazic”

Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al Universității Craiova, a vorbit despre gestul oltenilor de a expune trofeele câștigate la marginea terenului, înainte de meciul cu FCSB.

Oficialul campioanei a venit cu un răspuns și pentru Mihai Stoica (61 de ani), care i-a ironizat pe adversari.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înaintea derby-ului cu FCSB din Bănie, oltenii au ales să expună trofeul SuperLigii și cel al Supercupei României chiar la intrarea pe gazon.

Mario Felgueiras, răspuns pentru Mihai Stoica: „Am jucat și în Liga Campionilor”

Când Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, a trecut pe lângă trofeele expuse de Craiova a spus: „Eu am în birou două din fiecare”, informează digisport.ro.

Înainte de startul partidei din Bănie, Mario Felgueiras a comentat declarațiile lui Mihai Stoica.

„Nu am cum să-l contrazic. Respect munca lui, dar și a celor care au câștigat asta. Am jucat și în Liga Campionilor alături de CFR Cluj. Adevărul este că trecutul nu poate fi anulat”, a declarat Felgueiras pentru aceeași sursă.

Cât despre decizia luată de olteni, Felgueiras spune că a devenit o obișnuință pentru Craiova să-și expună trofeele la marginea terenului.

„În momentele când trofeele au fost cu noi, întotdeauna au stat pe tunel. E o mândrie pentru noi, trebuie să nu uităm ce am reușit în sezonul trecut și să fie o motivație în plus.

Scopul nostru este să repetăm aceste performanțe și să le repetăm în următorii 10 ani”, a mai precizat oficialul.

Stagiunea precedentă a fost una de vis pentru U Craiova. Formația antrenată de Filipe Coelho a cucerit eventul pentru prima dată după 35 de ani. Ulterior, oltenii au câștigat și Supercupa României.

Nu este prima dată când U Craiova apelează la acest gest. Un scenariu similar a avut loc în sezonul trecut, la partida cu U Cluj care a decis titlul.

Cele două echipe se întâlneau atunci la doar câteva zile după finala Cupei României, câștigată de formația din Bănie. Pentru a-și provoca rivala, Craiova a expus trofeul la intrarea pe teren.

Mihai Stoica: „Avem un palmares de invidiat aici”

„Aş fi ipocrit să zic că e un simplu meci de campionat. Întâlnim campioana en-titre. O echipă care, cu excepţia eşecurilor din cupele europene, s-a prezentat foarte bine şi a dominat cel puţin întrecerea internă.

E un stadion unde de regulă ne-am simţit foarte bine. Avem un palmares de invidiat aici. Avem mai multe victorii decât ei pe terenul lor.

Stăteam acum şi contemplam, cred că e stadionul numărul 1 în România. Important e să ne ridicăm noi la nivelul adversarilor, căci ei s-au ridicat la un nivel foarte bun.

Cred că avem un "11" care arată bine. Din păcate pentru fotbalul nostru, avem foarte puţini jucători autohtoni şi nici nu văd soluţie pentru a ieşi din situaţia asta. Din păcate, nu suntem doar noi în situaţia asta.

Ne uitam la garniturile pe care le aliniază rivalele noastre din Bucureşti, foarte mulţi jucători străini. Măcar dacă sunt puţini, să fie buni, români. Sper ca deciziile, măcar după VAR, să fie cele care se impun.

(n.r. despre trofeele expuse de Craiova) Le-am văzut, exact trofeele astea le am şi eu în birou, dar la mine sunt dublu exemplar, ambele, ultimele le am eu în birou pentru că aveam doar un trofeu micuţ de campion si o Supercupă şi am zis să le echilibrăm”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport